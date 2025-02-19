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В Кремле заявили о необходимости реставрации отношений с США - РИА Новости, 19.02.2025
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11:41 19.02.2025 (обновлено: 12:37 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/usa-2000245616.html
В Кремле заявили о необходимости реставрации отношений с США
В Кремле заявили о необходимости реставрации отношений с США - РИА Новости, 19.02.2025
В Кремле заявили о необходимости реставрации отношений с США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понадобятся сначала реанимация, а потом реставрация отношений США и России. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:41:00+03:00
2025-02-19T12:37:00+03:00
сша
россия
политика
дмитрий песков
сергей лавров
марко рубио
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понадобятся сначала реанимация, а потом реставрация отношений США и России."Сейчас собственно о чем шла речь - это тема, связанная с реанимацией, а потом реставрацией двусторонних отношений, которым целенаправленно наносился вред предыдущей администрацией США, которые сейчас находятся в плачевном состоянии. Для того, чтобы провести, образно говоря, реанимационные мероприятия, как раз дипломаты сейчас начнут работать в свете той договоренности, которую вчера Лавров достиг с Рубио", - сказал Песков журналистам.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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сша, россия, политика, дмитрий песков, сергей лавров, марко рубио, российский фонд прямых инвестиций, москва
США, Россия, Политика, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Марко Рубио, Российский фонд прямых инвестиций, Москва
В Кремле заявили о необходимости реставрации отношений с США

Песков: отношения РФ и США нуждаются в реанимации и реставрации

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква, Кремль
Москва, Кремль - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понадобятся сначала реанимация, а потом реставрация отношений США и России.
"Сейчас собственно о чем шла речь - это тема, связанная с реанимацией, а потом реставрацией двусторонних отношений, которым целенаправленно наносился вред предыдущей администрацией США, которые сейчас находятся в плачевном состоянии. Для того, чтобы провести, образно говоря, реанимационные мероприятия, как раз дипломаты сейчас начнут работать в свете той договоренности, которую вчера Лавров достиг с Рубио", - сказал Песков журналистам.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
Вчера, 17:21
 
СШАРоссияПолитикаДмитрий ПесковСергей ЛавровМарко РубиоРоссийский фонд прямых инвестицийМосква
 
 
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