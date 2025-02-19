https://ria.ru/20250219/usa-2000245616.html

В Кремле заявили о необходимости реставрации отношений с США

В Кремле заявили о необходимости реставрации отношений с США - РИА Новости, 19.02.2025

В Кремле заявили о необходимости реставрации отношений с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понадобятся сначала реанимация, а потом реставрация отношений США и России. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:41:00+03:00

2025-02-19T11:41:00+03:00

2025-02-19T12:37:00+03:00

сша

россия

политика

дмитрий песков

сергей лавров

марко рубио

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понадобятся сначала реанимация, а потом реставрация отношений США и России."Сейчас собственно о чем шла речь - это тема, связанная с реанимацией, а потом реставрацией двусторонних отношений, которым целенаправленно наносился вред предыдущей администрацией США, которые сейчас находятся в плачевном состоянии. Для того, чтобы провести, образно говоря, реанимационные мероприятия, как раз дипломаты сейчас начнут работать в свете той договоренности, которую вчера Лавров достиг с Рубио", - сказал Песков журналистам.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, политика, дмитрий песков, сергей лавров, марко рубио, российский фонд прямых инвестиций, москва