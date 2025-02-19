В Кремле заявили о необходимости реставрации отношений с США
Песков: отношения РФ и США нуждаются в реанимации и реставрации
Москва, Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понадобятся сначала реанимация, а потом реставрация отношений США и России.
"Сейчас собственно о чем шла речь - это тема, связанная с реанимацией, а потом реставрацией двусторонних отношений, которым целенаправленно наносился вред предыдущей администрацией США, которые сейчас находятся в плачевном состоянии. Для того, чтобы провести, образно говоря, реанимационные мероприятия, как раз дипломаты сейчас начнут работать в свете той договоренности, которую вчера Лавров достиг с Рубио", - сказал Песков журналистам.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Россия и США сделали первый шаг к миру
Вчера, 17:21