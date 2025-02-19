https://ria.ru/20250219/ukraine-2000372401.html

В Раде вспомнили классика из-за политики Зеленского

В Раде вспомнили классика из-за политики Зеленского - РИА Новости, 19.02.2025

В Раде вспомнили классика из-за политики Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале вспомнил писателя Джорджа Оруэлла, комментируя политику Владимира Зеленского. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:09:00+03:00

2025-02-19T18:09:00+03:00

2025-02-19T23:50:00+03:00

верховная рада украины

александр дубинский

владимир зеленский

украина

джордж оруэлл (эрик артур блэр)

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале вспомнил писателя Джорджа Оруэлла, комментируя политику Владимира Зеленского."Оруэлл думал, что пишет фантастику, а оказалось - методичку для Зеленского", — написал он.Джордж Оруэлл (настоящее имя Эрик Артур Блэр) — британский писатель, журналист и литературный критик XX века. Среди его известных работ роман "1984", посвященный идеям тоталитаризма, наблюдению за населением и влиянию на массы.Зеленского и раньше называли диктатором. Так, 15 февраля ирландский журналист Чей Боуз заявил, что глава киевского режима будет предпринимать новые провокационные шаги для удержания власти.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000290192.html

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верховная рада украины, александр дубинский, владимир зеленский, украина, джордж оруэлл (эрик артур блэр), в мире, россия