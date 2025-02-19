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В Белом доме оценили перспективы заключения мирного соглашения по Украине - РИА Новости, 19.02.2025
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21:50 19.02.2025 (обновлено: 22:43 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/ukraina-2000409864.html
В Белом доме оценили перспективы заключения мирного соглашения по Украине
В Белом доме оценили перспективы заключения мирного соглашения по Украине - РИА Новости, 19.02.2025
В Белом доме оценили перспективы заключения мирного соглашения по Украине
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон оценивает перспективы заключения мирного соглашения по Украине как... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T21:50:00+03:00
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в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
юрий ушаков
сергей лавров
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон оценивает перспективы заключения мирного соглашения по Украине как "хорошие", но его успех будет зависеть от готовности сторон выполнять обязательства. "Это была первая позитивная встреча (представителей РФ и США в Эр-Рияде - ред.). Мы сейчас формируем и направим технические команды для более детального обсуждения. Всего несколько месяцев назад все говорили, что этот конфликт никогда не закончится, а теперь обсуждают, каким будет его завершение," - сказал он в эфире телеканала Fox News. Уолтц подчеркнул, что урегулирование невозможно без вовлеченности всех сторон, а США активно работают над этим. По его словам, недавняя встреча представителей Вашингтона и Москвы в Саудовской Аравии стала важным шагом в этом направлении. &quot;Невозможно посадить все стороны за стол переговоров, если не вести диалог с каждой из них отдельно. Именно этим мы сейчас и занимаемся, это абсолютно логичный процесс,&quot; - добавил Уолтц.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000395257.html
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сша
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), юрий ушаков, сергей лавров, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, украина
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Украина
В Белом доме оценили перспективы заключения мирного соглашения по Украине

Советник президента США Уолтц: мирное соглашение по Украине будет успешным

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон оценивает перспективы заключения мирного соглашения по Украине как "хорошие", но его успех будет зависеть от готовности сторон выполнять обязательства.
«
"Это была первая позитивная встреча (представителей РФ и США в Эр-Рияде - ред.). Мы сейчас формируем и направим технические команды для более детального обсуждения. Всего несколько месяцев назад все говорили, что этот конфликт никогда не закончится, а теперь обсуждают, каким будет его завершение," - сказал он в эфире телеканала Fox News.
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Уолтц подчеркнул, что урегулирование невозможно без вовлеченности всех сторон, а США активно работают над этим. По его словам, недавняя встреча представителей Вашингтона и Москвы в Саудовской Аравии стала важным шагом в этом направлении.
«

"Невозможно посадить все стороны за стол переговоров, если не вести диалог с каждой из них отдельно. Именно этим мы сейчас и занимаемся, это абсолютно логичный процесс," - добавил Уолтц.

Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Юрий УшаковСергей ЛавровКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеУкраина
 
 
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