https://ria.ru/20250219/ukraina-2000395919.html
США могут отказаться поддерживать Украину, заявил российский сенатор
США могут отказаться поддерживать Украину, заявил российский сенатор - РИА Новости, 19.02.2025
США могут отказаться поддерживать Украину, заявил российский сенатор
США могут отказаться от поддержки Украины, учитывая истеричную реакцию в Киеве и в Европе на позицию Белого дома, страна прекращает существование как суверенное РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:11:00+03:00
2025-02-19T20:11:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. США могут отказаться от поддержки Украины, учитывая истеричную реакцию в Киеве и в Европе на позицию Белого дома, страна прекращает существование как суверенное государство, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в Telegram-канале."США сдадут Украину" - так считают большинство подписчиков, принявших участие в опросе (на Telegram-канале сенатора – ред.). И я отчасти с этим соглашусь", - написал Джабаров.По его словам, с учётом "истеричной реакции (Владимира) Зеленского, который публично оппонирует (президенту США Дональду) Трампу, и истерией европейских лидеров Украина прекращает существование как суверенное государство". "Сократят ли американцы объёмы военных поставок, пока не ясно. Однако никакого плана Маршалла для Украины от США не будет. Финансирование нужд киевского режима целиком ложится на плечи Евросоюза", - заключил политик.
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в мире, сша, украина, киев, владимир джабаров, совет федерации рф
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ
США могут отказаться поддерживать Украину, заявил российский сенатор
Сенатор Джабаров: США могут отказаться от поддержки Украины из-за истерики Киева