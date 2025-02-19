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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.02.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:13:00+03:00
2025-02-19T14:13:00+03:00
2025-02-19T14:13:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги был объявлен в украинской столице в 14.05 мск. Спустя пару минут тревога расширилась на Киевскую, Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую, Черкасскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. Кроме того, сигнал тревоги звучит более трех часов в Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу