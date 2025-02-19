https://ria.ru/20250219/turisty-2000369511.html

Тела погибших в КЧР туристов транспортируют в Архыз

Тела погибших в КЧР туристов транспортируют в Архыз - РИА Новости, 19.02.2025

Тела погибших в КЧР туристов транспортируют в Архыз

Тела погибших в Карачаево-Черкесии туристов транспортируют в Архыз, один выживший госпитализирован, сообщает ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:01:00+03:00

2025-02-19T18:01:00+03:00

2025-02-19T18:01:00+03:00

архыз

россия

рашид темрезов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Тела погибших в Карачаево-Черкесии туристов транспортируют в Архыз, один выживший госпитализирован, сообщает ГУ МЧС РФ. "В Карачаево-Черкесии обнаружены тела двух туристов, которые спасатели транспортируют в поселок Архыз. Третьего участника группы сотрудники МЧС России передали медицинским работникам. Он будет доставлен в Зеленчугскую центральную больницу. Напомним, что в эти дни в горах Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение о лавинной опасности", – говорится в сообщении. Ранее МЧС сообщало, что лавина сошла в окрестностях балки Орлёнок в КЧР, трое альпинистов попали под лавину, один выбрался, других ищут. Группа попавших под лавину туристов в КЧР не была зарегистрирована в МЧС и совершала поход самостоятельно, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

https://ria.ru/20241028/prichina-1980534786.html

архыз

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

архыз, россия, рашид темрезов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)