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Тела погибших в КЧР туристов транспортируют в Архыз
Тела погибших в КЧР туристов транспортируют в Архыз - РИА Новости, 19.02.2025
Тела погибших в КЧР туристов транспортируют в Архыз
Тела погибших в Карачаево-Черкесии туристов транспортируют в Архыз, один выживший госпитализирован, сообщает ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:01:00+03:00
2025-02-19T18:01:00+03:00
2025-02-19T18:01:00+03:00
архыз
россия
рашид темрезов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Тела погибших в Карачаево-Черкесии туристов транспортируют в Архыз, один выживший госпитализирован, сообщает ГУ МЧС РФ. "В Карачаево-Черкесии обнаружены тела двух туристов, которые спасатели транспортируют в поселок Архыз. Третьего участника группы сотрудники МЧС России передали медицинским работникам. Он будет доставлен в Зеленчугскую центральную больницу. Напомним, что в эти дни в горах Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение о лавинной опасности", – говорится в сообщении. Ранее МЧС сообщало, что лавина сошла в окрестностях балки Орлёнок в КЧР, трое альпинистов попали под лавину, один выбрался, других ищут. Группа попавших под лавину туристов в КЧР не была зарегистрирована в МЧС и совершала поход самостоятельно, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
https://ria.ru/20241028/prichina-1980534786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архыз, россия, рашид темрезов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Архыз, Россия, Рашид Темрезов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тела погибших в КЧР туристов транспортируют в Архыз
МЧС: тела погибших в Карачаево-Черкесии туристов транспортируют в поселок Архыз