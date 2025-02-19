Рейтинг@Mail.ru
Тела погибших в КЧР туристов транспортируют в Архыз - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/turisty-2000369511.html
Тела погибших в КЧР туристов транспортируют в Архыз
Тела погибших в КЧР туристов транспортируют в Архыз - РИА Новости, 19.02.2025
Тела погибших в КЧР туристов транспортируют в Архыз
Тела погибших в Карачаево-Черкесии туристов транспортируют в Архыз, один выживший госпитализирован, сообщает ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:01:00+03:00
2025-02-19T18:01:00+03:00
архыз
россия
рашид темрезов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9560c98e12e825d00e50dc883d404fd.jpg
ПЯТИГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Тела погибших в Карачаево-Черкесии туристов транспортируют в Архыз, один выживший госпитализирован, сообщает ГУ МЧС РФ. "В Карачаево-Черкесии обнаружены тела двух туристов, которые спасатели транспортируют в поселок Архыз. Третьего участника группы сотрудники МЧС России передали медицинским работникам. Он будет доставлен в Зеленчугскую центральную больницу. Напомним, что в эти дни в горах Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение о лавинной опасности", – говорится в сообщении. Ранее МЧС сообщало, что лавина сошла в окрестностях балки Орлёнок в КЧР, трое альпинистов попали под лавину, один выбрался, других ищут. Группа попавших под лавину туристов в КЧР не была зарегистрирована в МЧС и совершала поход самостоятельно, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
https://ria.ru/20241028/prichina-1980534786.html
архыз
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b857a73ea1386011e080649191bffa1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архыз, россия, рашид темрезов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Архыз, Россия, Рашид Темрезов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тела погибших в КЧР туристов транспортируют в Архыз

МЧС: тела погибших в Карачаево-Черкесии туристов транспортируют в поселок Архыз

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Тела погибших в Карачаево-Черкесии туристов транспортируют в Архыз, один выживший госпитализирован, сообщает ГУ МЧС РФ.
"В Карачаево-Черкесии обнаружены тела двух туристов, которые спасатели транспортируют в поселок Архыз. Третьего участника группы сотрудники МЧС России передали медицинским работникам. Он будет доставлен в Зеленчугскую центральную больницу. Напомним, что в эти дни в горах Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение о лавинной опасности", – говорится в сообщении.
Ранее МЧС сообщало, что лавина сошла в окрестностях балки Орлёнок в КЧР, трое альпинистов попали под лавину, один выбрался, других ищут. Группа попавших под лавину туристов в КЧР не была зарегистрирована в МЧС и совершала поход самостоятельно, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Названы возможные причины гибели российских альпинистов в Непале
28 октября 2024, 16:44
 
АрхызРоссияРашид ТемрезовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала