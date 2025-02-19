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Си Цзиньпин посетит Россию в мае
Си Цзиньпин посетит Россию в мае - РИА Новости, 19.02.2025
Си Цзиньпин посетит Россию в мае
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву в привязке к Дню Победы 9 мая, а российский лидер Владимир Путин посетит Китай к дате 80-й годовщины победы над... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:38:00+03:00
2025-02-19T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву в привязке к Дню Победы 9 мая, а российский лидер Владимир Путин посетит Китай к дате 80-й годовщины победы над японским милитаризмом в конце августа-начале сентября, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Председатель Си Цзиньпин приурочил свой очередной визит в Москву к торжественным мероприятиям в честь победы в Великой Отечественной войне 9 мая. А президент Путин посетит Китай в привязке к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны в конце августа-начале сентября", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме. Ранее в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил, что Си Цзиньпин принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад в честь 80-й годовщины Победы. В свою очередь, лидер КНР пригласил президента России на торжества, которые состоятся в сентябре в Пекине.
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в мире, китай, россия, москва, си цзиньпин, владимир путин, сергей лавров, госдума рф
В мире, Китай, Россия, Москва, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Сергей Лавров, Госдума РФ
Си Цзиньпин посетит Россию в мае
Глава МИД Лавров: Си Цзиньпин посетит Москву в привязке к Дню Победы
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву в привязке к Дню Победы 9 мая, а российский лидер Владимир Путин посетит Китай к дате 80-й годовщины победы над японским милитаризмом в конце августа-начале сентября, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Председатель Си Цзиньпин приурочил свой очередной визит в Москву к торжественным мероприятиям в честь победы в Великой Отечественной войне 9 мая. А президент Путин посетит Китай в привязке к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны в конце августа-начале сентября", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.
Ранее в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил, что Си Цзиньпин принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад в честь 80-й годовщины Победы. В свою очередь, лидер КНР пригласил президента России на торжества, которые состоятся в сентябре в Пекине.