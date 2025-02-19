https://ria.ru/20250219/trump-2000279264.html

Лавров рассказал, какими категориями мыслит команда Трампа

Лавров рассказал, какими категориями мыслит команда Трампа - РИА Новости, 19.02.2025

Лавров рассказал, какими категориями мыслит команда Трампа

Команда президента США Дональда Трампа мыслит, прежде всего, категориями национальных интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:35:00+03:00

2025-02-19T13:35:00+03:00

2025-02-19T13:35:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа мыслит, прежде всего, категориями национальных интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Это команда, которая мыслит иначе, мыслит, прежде всего, категориями американских интересов, как они эти интересы понимают, разумеется. Вчера эта линия была подтверждена на наших переговорах с госсекретарем Марко Рубио, который, открывая дискуссию, подчеркнул, что команда Трампа исходит из того, что все международные отношения во всех своих аспектах должны опираться на признание факта наличия у каждого государства национальных интересов", - сказал он на правительственном часе в Государственной Думе. "И именно с этих позиций надо вести диалог. Национальные интересы никогда не совпадут полностью, большая часть (из них - ред.) расходятся по отдельным направлениям, важным для каждой страны. Но там, где они совпадают, надо делать все, чтобы извлечь из этого максимум взаимной выгоды. А там, где они расходятся, это говорит госсекретарь США, ответственные державы, включая и Россию, и США, обязаны не допустить, чтобы эти расхождения сваливались в конфронтацию, тем более конфронтацию, которая пагубна для многих остальных стран мира", - подчеркнул министр. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250218/peregovory-1999912921.html

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Ольга Фомченкова

россия, сша, ближний восток, дональд трамп, сергей лавров, марко рубио, в мире