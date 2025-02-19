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В сенате США оценили усилия команды Трампа по Украине - РИА Новости, 19.02.2025
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22:37 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/tramp-2000415350.html
В сенате США оценили усилия команды Трампа по Украине
В сенате США оценили усилия команды Трампа по Украине - РИА Новости, 19.02.2025
В сенате США оценили усилия команды Трампа по Украине
Усилия команды американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине отвечают интересам всех сторон, включая саму Украину, а также... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T22:37:00+03:00
2025-02-19T22:37:00+03:00
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Усилия команды американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине отвечают интересам всех сторон, включая саму Украину, а также Россию, Европу и США, заявил в среду лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн. "Я считаю, что это в интересах всех - Украины, России, Европы и США - если они смогут добиться мирного завершения войны. Вот о чем сейчас идет речь, и я думаю, что большинство из нас желают поддержать их усилия по мере того, как они движутся в этом направлении и, надеюсь, к успешному результату", - сообщил он журналистам. Тьюн также отметил, что президенту США и его команде необходимо дать "некоторое пространство" для работы, чтобы они могли добиться результата. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000408009.html
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в мире, украина, россия, сша, джон тьюн, юрий ушаков, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Украина, Россия, США, Джон Тьюн, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В сенате США оценили усилия команды Трампа по Украине

Тьюн: усилия команды Трампа по Украине отвечают интересам всех сторон

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Усилия команды американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине отвечают интересам всех сторон, включая саму Украину, а также Россию, Европу и США, заявил в среду лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн.
«
"Я считаю, что это в интересах всех - Украины, России, Европы и США - если они смогут добиться мирного завершения войны. Вот о чем сейчас идет речь, и я думаю, что большинство из нас желают поддержать их усилия по мере того, как они движутся в этом направлении и, надеюсь, к успешному результату", - сообщил он журналистам.
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Тьюн также отметил, что президенту США и его команде необходимо дать "некоторое пространство" для работы, чтобы они могли добиться результата.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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В миреУкраинаРоссияСШАДжон ТьюнЮрий УшаковДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестицийПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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