Эксперт оценил перспективы переговоров Трампа с Россией по Украине
Консультант Колунджич: Трамп извлечет максимум из переговоров с РФ по Украине
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Новый американский лидер Дональд Трамп постарается извлечь максимум для США из переговоров с Россией по Украине, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич.
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"США, а точнее Трамп, на мой взгляд, осознали то, чего не хватало предыдущим администрациям: понимание ситуации, знания и готовность слушать другую сторону. Трамп понял, что Россия играет ключевую роль в мировой политике и что без нее невозможно решить глобальные конфликты, не говоря уже об Украине, или реализовать экономические проекты", - сказал собеседник агентства, указав на то, что Украина – это лишь часть проблем, которые нельзя решить без участия России.
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"Если взглянуть на Ближний Восток, Азию, БРИКС, Китай, Тайвань или Африку, становится ясно, что Россия везде занимает значимое место. Поэтому для США разумнее строить отношения с Москвой через диалог и поиск баланса, а не конфронтацию", - пояснил эксперт, добавив, что Трамп уже дал понять, что смотрит на отношения с Россией гораздо прагматичнее, чем его предшественники, которые вообще не были готовы к диалогу. "Он опытный переговорщик и постарается извлечь для США максимум выгоды из предстоящих переговоров", - отметил Колунджич.
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В то же время, по его словам, для России это шанс занять ту мировую позицию, которая ей объективно принадлежит. "Сейчас Москве важно не просто реагировать на события, а активно продвигать свои интересы на глобальной арене. России предстоит более решительно и творчески включаться в мировые процессы", - отметил эксперт.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.