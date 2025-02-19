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Эксперт оценил перспективы переговоров Трампа с Россией по Украине - РИА Новости, 19.02.2025
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15:05 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/tramp-2000303053.html
Эксперт оценил перспективы переговоров Трампа с Россией по Украине
Эксперт оценил перспективы переговоров Трампа с Россией по Украине - РИА Новости, 19.02.2025
Эксперт оценил перспективы переговоров Трампа с Россией по Украине
Новый американский лидер Дональд Трамп постарается извлечь максимум для США из переговоров с Россией по Украине, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:05:00+03:00
2025-02-19T15:05:00+03:00
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Новый американский лидер Дональд Трамп постарается извлечь максимум для США из переговоров с Россией по Украине, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич. "США, а точнее Трамп, на мой взгляд, осознали то, чего не хватало предыдущим администрациям: понимание ситуации, знания и готовность слушать другую сторону. Трамп понял, что Россия играет ключевую роль в мировой политике и что без нее невозможно решить глобальные конфликты, не говоря уже об Украине, или реализовать экономические проекты", - сказал собеседник агентства, указав на то, что Украина – это лишь часть проблем, которые нельзя решить без участия России. "Если взглянуть на Ближний Восток, Азию, БРИКС, Китай, Тайвань или Африку, становится ясно, что Россия везде занимает значимое место. Поэтому для США разумнее строить отношения с Москвой через диалог и поиск баланса, а не конфронтацию", - пояснил эксперт, добавив, что Трамп уже дал понять, что смотрит на отношения с Россией гораздо прагматичнее, чем его предшественники, которые вообще не были готовы к диалогу. "Он опытный переговорщик и постарается извлечь для США максимум выгоды из предстоящих переговоров", - отметил Колунджич. В то же время, по его словам, для России это шанс занять ту мировую позицию, которая ей объективно принадлежит. "Сейчас Москве важно не просто реагировать на события, а активно продвигать свои интересы на глобальной арене. России предстоит более решительно и творчески включаться в мировые процессы", - отметил эксперт. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250219/trump-2000279264.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров, юрий ушаков, брикс, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, БРИКС, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Эксперт оценил перспективы переговоров Трампа с Россией по Украине

Консультант Колунджич: Трамп извлечет максимум из переговоров с РФ по Украине

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Новый американский лидер Дональд Трамп постарается извлечь максимум для США из переговоров с Россией по Украине, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич.
«
"США, а точнее Трамп, на мой взгляд, осознали то, чего не хватало предыдущим администрациям: понимание ситуации, знания и готовность слушать другую сторону. Трамп понял, что Россия играет ключевую роль в мировой политике и что без нее невозможно решить глобальные конфликты, не говоря уже об Украине, или реализовать экономические проекты", - сказал собеседник агентства, указав на то, что Украина – это лишь часть проблем, которые нельзя решить без участия России.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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«
"Если взглянуть на Ближний Восток, Азию, БРИКС, Китай, Тайвань или Африку, становится ясно, что Россия везде занимает значимое место. Поэтому для США разумнее строить отношения с Москвой через диалог и поиск баланса, а не конфронтацию", - пояснил эксперт, добавив, что Трамп уже дал понять, что смотрит на отношения с Россией гораздо прагматичнее, чем его предшественники, которые вообще не были готовы к диалогу. "Он опытный переговорщик и постарается извлечь для США максимум выгоды из предстоящих переговоров", - отметил Колунджич.
«
В то же время, по его словам, для России это шанс занять ту мировую позицию, которая ей объективно принадлежит. "Сейчас Москве важно не просто реагировать на события, а активно продвигать свои интересы на глобальной арене. России предстоит более решительно и творчески включаться в мировые процессы", - отметил эксперт.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа
11:50
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампСергей ЛавровЮрий УшаковБРИКСВ миреПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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