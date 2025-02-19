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Трамп заявил, что встреча с Путиным по-прежнему может пройти в феврале
Трамп заявил, что встреча с Путиным по-прежнему может пройти в феврале - РИА Новости, 19.02.2025
Трамп заявил, что встреча с Путиным по-прежнему может пройти в феврале
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что саммит с президентом РФ Владимиром Путиным вероятно может состоятся в феврале. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T03:15:00+03:00
2025-02-19T03:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что саммит с президентом РФ Владимиром Путиным вероятно может состоятся в феврале. "Вероятно", - заявил Трамп на пресс-конференции в ответ на вопрос, ожидает ли он, что встреча по-прежнему может состояться в этом месяце. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил во вторник, что встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе и отметил, что о конкретных датах трудно говорить. Советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц во вторник заявил, что делегации США и РФ, ранее встретившиеся на переговоры в Эр-Рияде, не назначили дату двухстороннего саммита с участием Путина и Трампа. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
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россия, сша, ближний восток, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Трамп заявил, что встреча с Путиным по-прежнему может пройти в феврале
Дональд Трамп допустил, что встреча с Путиным пройдет в феврале