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Трамп заявил, что встреча с Путиным по-прежнему может пройти в феврале - РИА Новости, 19.02.2025
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03:15 19.02.2025 (обновлено: 03:32 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/tramp-2000192597.html
Трамп заявил, что встреча с Путиным по-прежнему может пройти в феврале
Трамп заявил, что встреча с Путиным по-прежнему может пройти в феврале - РИА Новости, 19.02.2025
Трамп заявил, что встреча с Путиным по-прежнему может пройти в феврале
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что саммит с президентом РФ Владимиром Путиным вероятно может состоятся в феврале. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T03:15:00+03:00
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россия
сша
ближний восток
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что саммит с президентом РФ Владимиром Путиным вероятно может состоятся в феврале. "Вероятно", - заявил Трамп на пресс-конференции в ответ на вопрос, ожидает ли он, что встреча по-прежнему может состояться в этом месяце. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил во вторник, что встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе и отметил, что о конкретных датах трудно говорить. Советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц во вторник заявил, что делегации США и РФ, ранее встретившиеся на переговоры в Эр-Рияде, не назначили дату двухстороннего саммита с участием Путина и Трампа. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000184915.html
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россия, сша, ближний восток, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Трамп заявил, что встреча с Путиным по-прежнему может пройти в феврале

Дональд Трамп допустил, что встреча с Путиным пройдет в феврале

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Путин и Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что саммит с президентом РФ Владимиром Путиным вероятно может состоятся в феврале.
"Вероятно", - заявил Трамп на пресс-конференции в ответ на вопрос, ожидает ли он, что встреча по-прежнему может состояться в этом месяце.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго. 18 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Трамп заявил, что Россия не хочет уничтожать украинские города
00:57
Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил во вторник, что встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе и отметил, что о конкретных датах трудно говорить.
Советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц во вторник заявил, что делегации США и РФ, ранее встретившиеся на переговоры в Эр-Рияде, не назначили дату двухстороннего саммита с участием Путина и Трампа.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Трамп оценил переговоры с Россией в Эр-Рияде
00:22
 
РоссияСШАБлижний ВостокДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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