https://ria.ru/20250219/tramp-2000181553.html

Трамп оценил переговоры с Россией в Эр-Рияде

Трамп оценил переговоры с Россией в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025

Трамп оценил переговоры с Россией в Эр-Рияде

Президент США Дональд Трамп в среду позитивно отозвался о результатах переговоров США и РФ в Эр-Рияде и заявил, что стал "намного более уверен" в достижимости... РИА Новости, 19.02.2025

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду позитивно отозвался о результатах переговоров США и РФ в Эр-Рияде и заявил, что стал "намного более уверен" в достижимости сделки по урегулированию на Украине."Намного более уверен. Они были очень хороши. Россия хочет что-то сделать", - заявил Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как прошли переговоры и появилось ли у него больше уверенности в вероятности достижения сделки об окончании конфликта на Украине.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.

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