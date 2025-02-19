https://ria.ru/20250219/tramp-2000181553.html
Трамп оценил переговоры с Россией в Эр-Рияде
Трамп оценил переговоры с Россией в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025
Трамп оценил переговоры с Россией в Эр-Рияде
Президент США Дональд Трамп в среду позитивно отозвался о результатах переговоров США и РФ в Эр-Рияде и заявил, что стал "намного более уверен" в достижимости... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T00:22:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду позитивно отозвался о результатах переговоров США и РФ в Эр-Рияде и заявил, что стал "намного более уверен" в достижимости сделки по урегулированию на Украине."Намного более уверен. Они были очень хороши. Россия хочет что-то сделать", - заявил Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как прошли переговоры и появилось ли у него больше уверенности в вероятности достижения сделки об окончании конфликта на Украине.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
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В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Трамп оценил переговоры с Россией в Эр-Рияде
Трамп: переговоры делегаций США и России в Эр-Рияде вышли очень хорошими