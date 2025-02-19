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Российская разведка узнала о плане Киева сорвать переговоры - РИА Новости, 19.02.2025
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14:50 19.02.2025 (обновлено: 15:50 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/terakt-2000298619.html
Российская разведка узнала о плане Киева сорвать переговоры
Российская разведка узнала о плане Киева сорвать переговоры - РИА Новости, 19.02.2025
Российская разведка узнала о плане Киева сорвать переговоры
Киев может провести серию терактов против российских диппредставительств в Европе с целью сорвать переговоры, сообщили в Службе внешней разведки (СВР). РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:50:00+03:00
2025-02-19T15:50:00+03:00
европа
киев
россия
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей лавров
марко рубио
украина
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Киев может провести серию терактов против российских диппредставительств в Европе с целью сорвать переговоры, сообщили в Службе внешней разведки (СВР)."По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы", — говорится в релизе.По данным СВР, с наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии. "Сотрудничество этих государств с Россией находится на самом низком в ЕС уровне, практически свернуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении", — уточнили там.Также возможен вариант, что Киев предпочтет Словакию и Венгрию: такой выбор сулит "дополнительную выгоду" — будут дискредитированы участники Евросоюза, занимающие "особую позицию" по конфликту на Украине.В Европе фиксируют крайнее нежелание Украины идти на договоренности с Россией, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок", добавили в СВР.Переговоры в Эр-РиядеВо вторник в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились 4,5 часа.С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как отмечал Ушаков, на встрече стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По ее итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч.Украина в диалоге не участвовала. Владимир Зеленский в день встречи в Эр-Рияде заявил: Вашингтон и Москва "не могут вести переговоры о наших людях и наших жизнях, о прекращении боевых действий без нас". Кроме того, он отменил запланированный на 19 февраля визит в Саудовскую Аравию.
https://ria.ru/20250219/ssha-2000128925.html
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европа, киев, россия, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей лавров, марко рубио, украина, юрий ушаков, евросоюз, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Европа, Киев, Россия, В мире, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Лавров, Марко Рубио, Украина, Юрий Ушаков, Евросоюз, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Российская разведка узнала о плане Киева сорвать переговоры

СВР: Киев может провести серию терактов против диппредставительств РФ в Европе

© Getty Images / Leon NealУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Getty Images / Leon Neal
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Киев может провести серию терактов против российских диппредставительств в Европе с целью сорвать переговоры, сообщили в Службе внешней разведки (СВР).
"По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы", — говорится в релизе.
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08:00
По данным СВР, с наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии.
"Сотрудничество этих государств с Россией находится на самом низком в ЕС уровне, практически свернуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении", — уточнили там.
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08:00
Также возможен вариант, что Киев предпочтет Словакию и Венгрию: такой выбор сулит "дополнительную выгоду" — будут дискредитированы участники Евросоюза, занимающие "особую позицию" по конфликту на Украине.
В Европе фиксируют крайнее нежелание Украины идти на договоренности с Россией, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок", добавили в СВР.
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Переговоры в Эр-Рияде

Во вторник в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились 4,5 часа.
С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как отмечал Ушаков, на встрече стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По ее итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч.
Украина в диалоге не участвовала. Владимир Зеленский в день встречи в Эр-Рияде заявил: Вашингтон и Москва "не могут вести переговоры о наших людях и наших жизнях, о прекращении боевых действий без нас". Кроме того, он отменил запланированный на 19 февраля визит в Саудовскую Аравию.
Лавров: начинается движение к нормализации отношений с США - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Лавров раскрыл детали встречи с американской делегацией в Эр-Рияде
13:22
 
ЕвропаКиевРоссияВ миреСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей ЛавровМарко РубиоУкраинаЮрий УшаковЕвросоюзПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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