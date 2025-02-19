Российская разведка узнала о плане Киева сорвать переговоры
СВР: Киев может провести серию терактов против диппредставительств РФ в Европе
© Getty Images / Leon NealУкраинские военные
© Getty Images / Leon Neal
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Киев может провести серию терактов против российских диппредставительств в Европе с целью сорвать переговоры, сообщили в Службе внешней разведки (СВР).
"По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы", — говорится в релизе.
По данным СВР, с наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии.
"Сотрудничество этих государств с Россией находится на самом низком в ЕС уровне, практически свернуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении", — уточнили там.
Также возможен вариант, что Киев предпочтет Словакию и Венгрию: такой выбор сулит "дополнительную выгоду" — будут дискредитированы участники Евросоюза, занимающие "особую позицию" по конфликту на Украине.
В Европе фиксируют крайнее нежелание Украины идти на договоренности с Россией, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок", добавили в СВР.
Переговоры в Эр-Рияде
Во вторник в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились 4,5 часа.
С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как отмечал Ушаков, на встрече стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По ее итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч.
Украина в диалоге не участвовала. Владимир Зеленский в день встречи в Эр-Рияде заявил: Вашингтон и Москва "не могут вести переговоры о наших людях и наших жизнях, о прекращении боевых действий без нас". Кроме того, он отменил запланированный на 19 февраля визит в Саудовскую Аравию.