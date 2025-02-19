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Суд отказал экс-главе управления Ростехнадзора в УДО - РИА Новости, 19.02.2025
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20:17 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/sud-2000397130.html
Суд отказал экс-главе управления Ростехнадзора в УДО
Суд отказал экс-главе управления Ростехнадзора в УДО - РИА Новости, 19.02.2025
Суд отказал экс-главе управления Ростехнадзора в УДО
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в условно-досрочном освобождении бывшему руководителю Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорию... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:17:00+03:00
2025-02-19T20:17:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
санкт-петербургский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в условно-досрочном освобождении бывшему руководителю Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорию Слабикову, осужденному вместе с соучастниками по делу о хищениях на 5,6 миллиарда рублей, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале. &quot;Колпинский районный суд рассмотрел ходатайство Григория Слабикова об УДО... Суд Слабикову в УДО отказал, так как данных, которые со всей очевидностью свидетельствовали бы о том, что он не нуждается в полном отбытии наказания, нет&quot;, – написала Лебедева.В марте 2024 года Санкт-Петербургский городской суд в качестве апелляционной инстанции заменил условные сроки на реальные всем фигурантам дела о хищениях, включая Слабикова, которому усилили наказание до пяти лет колонии. До этого в конце ноября 2023 года Дзержинский районный суд признал Слабикова, его дочь Елену и еще четырех фигурантов виновными по статье о мошенничестве, назначив условные сроки. По версии следствия, обвиняемые с декабря 2009 года по октябрь 2017-го с целью хищения членских взносов и денег компенсационного фонда саморегулируемых организаций вошли в состав организованной преступной группы. Используя расчетные счета подконтрольных юридических лиц, они вывели 5,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20241228/zakon-1991810733.html
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), санкт-петербургский городской суд
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Санкт-Петербургский городской суд
Суд отказал экс-главе управления Ростехнадзора в УДО

Суд отказал в УДО экс-главе Северо-Западного управления Ростехнадзора Слабикову

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в условно-досрочном освобождении бывшему руководителю Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорию Слабикову, осужденному вместе с соучастниками по делу о хищениях на 5,6 миллиарда рублей, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.
«

"Колпинский районный суд рассмотрел ходатайство Григория Слабикова об УДО... Суд Слабикову в УДО отказал, так как данных, которые со всей очевидностью свидетельствовали бы о том, что он не нуждается в полном отбытии наказания, нет", – написала Лебедева.

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В марте 2024 года Санкт-Петербургский городской суд в качестве апелляционной инстанции заменил условные сроки на реальные всем фигурантам дела о хищениях, включая Слабикова, которому усилили наказание до пяти лет колонии. До этого в конце ноября 2023 года Дзержинский районный суд признал Слабикова, его дочь Елену и еще четырех фигурантов виновными по статье о мошенничестве, назначив условные сроки.
По версии следствия, обвиняемые с декабря 2009 года по октябрь 2017-го с целью хищения членских взносов и денег компенсационного фонда саморегулируемых организаций вошли в состав организованной преступной группы. Используя расчетные счета подконтрольных юридических лиц, они вывели 5,6 миллиарда рублей.
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