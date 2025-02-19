https://ria.ru/20250219/ssha-2000306169.html

США в Эр-Рияде согласились не отправлять войска на Украину, пишут СМИ

США в Эр-Рияде согласились не отправлять войска на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2025

США в Эр-Рияде согласились не отправлять войска на Украину, пишут СМИ

США на переговорах в Эр-Рияде согласились не отправлять свои войска на Украину, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источник, близкий к Белому дому. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T15:10:00+03:00

2025-02-19T15:10:00+03:00

2025-02-19T15:10:00+03:00

россия

сша

украина

дональд трамп

сергей лавров

дмитрий песков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США на переговорах в Эр-Рияде согласились не отправлять свои войска на Украину, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источник, близкий к Белому дому. "США в Саудовской Аравии согласились не отправлять силы по поддержанию мира на Украину", - пишет издание. Во вторник после состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров делегаций РФ и США американский президент Дональд Трамп заявил, что поддерживает ввод на Украину европейских военных, но американских военнослужащих там не будет. Президент США добавил, что американских военных на Украину отправлять не собирается. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000183128.html

https://ria.ru/20250219/terakt-2000295926.html

https://ria.ru/20250219/sholts-2000223091.html

россия

сша

украина

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россия, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде