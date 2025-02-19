https://ria.ru/20250219/sputnik-2000370293.html

В Эфиопии открылся редакционный центр Sputnik

В Эфиопии открылся редакционный центр Sputnik - РИА Новости, 19.02.2025

В Эфиопии открылся редакционный центр Sputnik

Открытие редакционного центра (многофункционального информационного хаба) Sputnik прошло в столице Эфиопии Аддис-Абебе в среду, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:03:00+03:00

2025-02-19T18:03:00+03:00

2025-02-19T18:03:00+03:00

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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Открытие редакционного центра (многофункционального информационного хаба) Sputnik прошло в столице Эфиопии Аддис-Абебе в среду, передает корреспондент РИА Новости. "Это огромный редакционный центр нашего глобального агентства, который мы открываем именно в Эфиопии в качестве первого редакционного центра вне арабской Африки. Не надо путать это с корреспондентским пунктом. В корреспондентском пункте корреспондент в стране занимается тем, что передаёт информацию к себе на Родину и в этом его функции ограничены. Здесь, наоборот, мы создаём редакцию из местных журналистов, которые подкреплены всей медиамощью информационного агентства России с лицензией как местное СМИ", - сказал гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе торжественной церемонии открытия редакционного центра. Также он добавил, что новый редакционный центр будет "обогащать информационную картину мира, которую будет получать Эфиопия". По словам Киселева, очень важно, чтобы жители Эфиопии "получали разные точки зрения" на происходящее в мире. "Запрос на эти разные точки зрения у граждан Эфиопии, безусловно, есть, мы его чувствуем... Пока у нас здесь работает 12 местных журналистов, мы планируем их число удвоить. С сегодняшнего дня мы запустили телеграм-канал на амхарском и интернет-приложение тоже на амхарском языке. Планируем открыть радиовещание в радиостудии. Сегодня уже первым гостем была (председатель Совета Федерации РФ) Валентина Ивановна Матвиенко и дала своё первое интервью. Блестяще!" - резюмировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня". Матвиенко, в свою очередь, отметила, что не сомневается в успехе нового редакционного центра. "Всё, за что берётся Дмитрий Константинович, у него получается блистательно!" - сказала она. По словам парламентария, причиной для размещения редакционного центра в Аддис-Абебе стали близость позиций России и Эфиопии по большинству вопросов на многосторонних площадках и духовная, культурная близость народов. "Известным символом такой близости является фигура великого мирового нашего поэта Александра Сергеевича Пушкина. Так сложилась история, так сложилась судьба", - констатировала политик. В многофункциональном редакционном центре планируется создавать контент для радио, сайта, соцсетей и приложений на амхарском и английском языках, осуществлять корреспондентскую работу, в том числе при Африканском союзе (в Аддис-Абебе находится штаб-квартира союза). При этом уже запущены несколько проектов на амхарском языке, официальном языке Эфиопии, в том числе Telegram-канал и мобильное приложение, которое находится в процессе внедрения в пакет местного Телекома. Новый информационный хаб Sputnik в Эфиопии станет первым отделением российских СМИ, вещающим на амхарском языке, работать в нём будет от 30 до 40 человек. В честь открытия редакционного центра Sputnik в столице Эфиопии также запустят городской автобус с символикой СМИ. Sputnik – международное мультимедийное новостное агентство и радио с главным офисом в Москве, охват аудитории радио Sputnik насчитывает порядка 200 миллионов слушателей по всему миру. Африканское направление – один из приоритетов развития Sputnik в последние годы. В настоящее время радиопрограммы Sputnik Африка на французском и английском выходят в эфир в Нигерии, Камеруне, Нигере, Мали, Гвинее, Ботсване, Малави, Замбии. Sputnik Африка — член Африканского вещательного союза и недавно стал лауреатом медиаконкурса этого Союза в номинации "лучший радиоподкаст об Африке". В радиоэфирах Sputnik Африка регулярно выходят эксклюзивные интервью с президентами, министрами и другими политическими и общественными деятелями стран африканского континента.

https://ria.ru/20240916/smi-1972952586.html

https://ria.ru/20250219/matvienko-2000182931.html

https://ria.ru/20250219/sputnik--2000337496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эфиопия, россия, африка, дмитрий киселев, совет федерации рф, африканский союз, новости агентства