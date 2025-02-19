В Эфиопии открылся редакционный центр Sputnik
В столице Эфиопии Аддис-Абебе открылся редакционный центр Sputnik
Студия информационного агентства Sputnik. Архивное фото
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Открытие редакционного центра (многофункционального информационного хаба) Sputnik прошло в столице Эфиопии Аддис-Абебе в среду, передает корреспондент РИА Новости.
"Это огромный редакционный центр нашего глобального агентства, который мы открываем именно в Эфиопии в качестве первого редакционного центра вне арабской Африки. Не надо путать это с корреспондентским пунктом. В корреспондентском пункте корреспондент в стране занимается тем, что передаёт информацию к себе на Родину и в этом его функции ограничены. Здесь, наоборот, мы создаём редакцию из местных журналистов, которые подкреплены всей медиамощью информационного агентства России с лицензией как местное СМИ", - сказал гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе торжественной церемонии открытия редакционного центра.
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Также он добавил, что новый редакционный центр будет "обогащать информационную картину мира, которую будет получать Эфиопия". По словам Киселева, очень важно, чтобы жители Эфиопии "получали разные точки зрения" на происходящее в мире.
"Запрос на эти разные точки зрения у граждан Эфиопии, безусловно, есть, мы его чувствуем... Пока у нас здесь работает 12 местных журналистов, мы планируем их число удвоить. С сегодняшнего дня мы запустили телеграм-канал на амхарском и интернет-приложение тоже на амхарском языке. Планируем открыть радиовещание в радиостудии. Сегодня уже первым гостем была (председатель Совета Федерации РФ) Валентина Ивановна Матвиенко и дала своё первое интервью. Блестяще!" - резюмировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня".
Матвиенко, в свою очередь, отметила, что не сомневается в успехе нового редакционного центра.
"Всё, за что берётся Дмитрий Константинович, у него получается блистательно!" - сказала она.
По словам парламентария, причиной для размещения редакционного центра в Аддис-Абебе стали близость позиций России и Эфиопии по большинству вопросов на многосторонних площадках и духовная, культурная близость народов.
"Известным символом такой близости является фигура великого мирового нашего поэта Александра Сергеевича Пушкина. Так сложилась история, так сложилась судьба", - констатировала политик.
В многофункциональном редакционном центре планируется создавать контент для радио, сайта, соцсетей и приложений на амхарском и английском языках, осуществлять корреспондентскую работу, в том числе при Африканском союзе (в Аддис-Абебе находится штаб-квартира союза). При этом уже запущены несколько проектов на амхарском языке, официальном языке Эфиопии, в том числе Telegram-канал и мобильное приложение, которое находится в процессе внедрения в пакет местного Телекома. Новый информационный хаб Sputnik в Эфиопии станет первым отделением российских СМИ, вещающим на амхарском языке, работать в нём будет от 30 до 40 человек.
В честь открытия редакционного центра Sputnik в столице Эфиопии также запустят городской автобус с символикой СМИ.
Sputnik – международное мультимедийное новостное агентство и радио с главным офисом в Москве, охват аудитории радио Sputnik насчитывает порядка 200 миллионов слушателей по всему миру.
Африканское направление – один из приоритетов развития Sputnik в последние годы. В настоящее время радиопрограммы Sputnik Африка на французском и английском выходят в эфир в Нигерии, Камеруне, Нигере, Мали, Гвинее, Ботсване, Малави, Замбии. Sputnik Африка — член Африканского вещательного союза и недавно стал лауреатом медиаконкурса этого Союза в номинации "лучший радиоподкаст об Африке". В радиоэфирах Sputnik Африка регулярно выходят эксклюзивные интервью с президентами, министрами и другими политическими и общественными деятелями стран африканского континента.