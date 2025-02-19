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Киселев анонсировал открытие редакционных центров Sputnik в Африке - РИА Новости, 19.02.2025
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16:43 19.02.2025 (обновлено: 23:09 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/sputnik--2000337496.html
Киселев анонсировал открытие редакционных центров Sputnik в Африке
Киселев анонсировал открытие редакционных центров Sputnik в Африке - РИА Новости, 19.02.2025
Киселев анонсировал открытие редакционных центров Sputnik в Африке
Редакционные центры международного информационного агентства и радио Sputnik откроют в ЮАР и, вероятно, в Танзании, сообщил генеральный директор международной... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:43:00+03:00
2025-02-19T23:09:00+03:00
юар
танзания
эфиопия
дмитрий киселев
африка
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев — РИА Новости. Редакционные центры международного информационного агентства и радио Sputnik откроют в ЮАР и, вероятно, в Танзании, сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев перед открытием хаба Sputnik в столице Эфиопии Аддис-Абебе."Мы планируем создать редакционные центры в ЮАР и, наверное, в Танзании: на языках суахили и хауса. Это два языка, на которых еще по 100 миллионов африканцев разговаривает. То есть это уважение фактически к местной культуре, признание многоцветности мира", — сказал он. Киселев отметил, что Sputnik уже активно работает на Африканском континенте: вещает на английском и французском в Нигерии, Ботсване, Камеруне, Мали, Гвинее, Замбии. Гендиректор медиагруппы напомнил, что Sputnik — член Африканского вещательного союза и лауреат журналистских премий. По его словам, открытие новых редакционных центров — это серьезная профессиональная история.Новый редакционный центр в Аддис-Абебе будет "обогащать информационную картину мира, которую будет получать Эфиопия", подчеркнул Киселев. Очень важно, чтобы жители страны получали разные точки зрения на происходящее в мире, добавил он.В честь открытия редакционного центра в столице Эфиопии запустят городской автобус с символикой Sputnik.Африканское направление — один из приоритетов развития Sputnik в последние годы. В радиоэфирах Sputnik Африка регулярно выходят эксклюзивные интервью с президентами, министрами и другими политическими и общественными деятелями стран Африканского континента.
https://ria.ru/20250204/sputnik-1997285417.html
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Церемония открытия многофункционального информационного хаба Sputnik в Эфиопии
Многофункциональный информационный хаб Sputnik открылся в Эфиопии. В торжественной церемонии открытия приняли участие гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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юар, танзания, эфиопия, дмитрий киселев, африка, sputnik, радио sputnik, новости агентства
ЮАР, Танзания, Эфиопия, Дмитрий Киселев, Африка, Sputnik, Радио Sputnik, Новости агентства
Киселев анонсировал открытие редакционных центров Sputnik в Африке

Киселев: редакционные центры агентства Sputnik откроются в ЮАР и Танзании

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев — РИА Новости. Редакционные центры международного информационного агентства и радио Sputnik откроют в ЮАР и, вероятно, в Танзании, сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев перед открытием хаба Sputnik в столице Эфиопии Аддис-Абебе.
"Мы планируем создать редакционные центры в ЮАР и, наверное, в Танзании: на языках суахили и хауса. Это два языка, на которых еще по 100 миллионов африканцев разговаривает. То есть это уважение фактически к местной культуре, признание многоцветности мира", — сказал он.
Киселев отметил, что Sputnik уже активно работает на Африканском континенте: вещает на английском и французском в Нигерии, Ботсване, Камеруне, Мали, Гвинее, Замбии.
Гендиректор медиагруппы напомнил, что Sputnik — член Африканского вещательного союза и лауреат журналистских премий. По его словам, открытие новых редакционных центров — это серьезная профессиональная история.
Новый редакционный центр в Аддис-Абебе будет "обогащать информационную картину мира, которую будет получать Эфиопия", подчеркнул Киселев. Очень важно, чтобы жители страны получали разные точки зрения на происходящее в мире, добавил он.
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Sputnik — международное мультимедийное новостное агентство и радио с главным офисом в Москве, охват аудитории радио Sputnik насчитывает порядка 200 миллионов слушателей по всему миру.

Африканское направление — один из приоритетов развития Sputnik в последние годы. В радиоэфирах Sputnik Африка регулярно выходят эксклюзивные интервью с президентами, министрами и другими политическими и общественными деятелями стран Африканского континента.
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ЮАРТанзанияЭфиопияДмитрий КиселевАфрикаSputnikРадио SputnikНовости агентства
 
 
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