https://ria.ru/20250219/sputnik--2000337496.html

Киселев анонсировал открытие редакционных центров Sputnik в Африке

Киселев анонсировал открытие редакционных центров Sputnik в Африке - РИА Новости, 19.02.2025

Киселев анонсировал открытие редакционных центров Sputnik в Африке

Редакционные центры международного информационного агентства и радио Sputnik откроют в ЮАР и, вероятно, в Танзании, сообщил генеральный директор международной... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:43:00+03:00

2025-02-19T16:43:00+03:00

2025-02-19T23:09:00+03:00

юар

танзания

эфиопия

дмитрий киселев

африка

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АДДИС-АБЕБА, 19 фев — РИА Новости. Редакционные центры международного информационного агентства и радио Sputnik откроют в ЮАР и, вероятно, в Танзании, сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев перед открытием хаба Sputnik в столице Эфиопии Аддис-Абебе."Мы планируем создать редакционные центры в ЮАР и, наверное, в Танзании: на языках суахили и хауса. Это два языка, на которых еще по 100 миллионов африканцев разговаривает. То есть это уважение фактически к местной культуре, признание многоцветности мира", — сказал он. Киселев отметил, что Sputnik уже активно работает на Африканском континенте: вещает на английском и французском в Нигерии, Ботсване, Камеруне, Мали, Гвинее, Замбии. Гендиректор медиагруппы напомнил, что Sputnik — член Африканского вещательного союза и лауреат журналистских премий. По его словам, открытие новых редакционных центров — это серьезная профессиональная история.Новый редакционный центр в Аддис-Абебе будет "обогащать информационную картину мира, которую будет получать Эфиопия", подчеркнул Киселев. Очень важно, чтобы жители страны получали разные точки зрения на происходящее в мире, добавил он.В честь открытия редакционного центра в столице Эфиопии запустят городской автобус с символикой Sputnik.Африканское направление — один из приоритетов развития Sputnik в последние годы. В радиоэфирах Sputnik Африка регулярно выходят эксклюзивные интервью с президентами, министрами и другими политическими и общественными деятелями стран Африканского континента.

https://ria.ru/20250204/sputnik-1997285417.html

https://ria.ru/20241204/sputnik-1987262355.html

юар

танзания

эфиопия

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония открытия многофункционального информационного хаба Sputnik в Эфиопии Многофункциональный информационный хаб Sputnik открылся в Эфиопии. В торжественной церемонии открытия приняли участие гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 2025-02-19T16:43 true PT0M47S

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Ольга Фомченкова

юар, танзания, эфиопия, дмитрий киселев, африка, sputnik, радио sputnik, новости агентства