https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000203592.html

ВСУ потеряли до взвода пехоты в Харьковской области, заявил Марочко

ВСУ потеряли до взвода пехоты в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 19.02.2025

ВСУ потеряли до взвода пехоты в Харьковской области, заявил Марочко

ВСУ потеряли артиллерийские орудия, технику и до взвода пехоты при атаках в районе села Богуславка в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T07:09:00+03:00

2025-02-19T07:09:00+03:00

2025-02-19T07:09:00+03:00

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ЛУГАНСК, 19 фев – РИА Новости. ВСУ потеряли артиллерийские орудия, технику и до взвода пехоты при атаках в районе села Богуславка в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В районе Богуславки состоялось несколько боестолкновений. За истекшие сутки вооруженные формирования Украины попытались вернуть ранее утраченные позиции, проведя несколько "накатов" (атак- ред.) на наши позиции. Основные удары по направлениям Загрызово-Кругляковка и Новая Кругляковка-Лозовая сопровождались большим использованием дронов и артиллерии", - сообщил Марочко агентству. С его слов, ВС РФ своевременно провели контрмеры, нанеся поражение ВСУ как в тылу, так и по наступающему авангарду противника. "В результате контрбатарейной борьбы уничтожено два орудия противника, также поражен пункт управления БПЛА, полевой склад боеприпасов, повреждено три бронетранспортера, один автомобиль уничтожен при помощи БПЛА. Потери противника убитыми и ранеными составили не менее взвода", - заявил Марочко.

https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999277170.html

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