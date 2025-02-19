Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до взвода пехоты в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/spetsoperatsiya-2000203592.html
ВСУ потеряли до взвода пехоты в Харьковской области, заявил Марочко
ВСУ потеряли до взвода пехоты в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 19.02.2025
ВСУ потеряли до взвода пехоты в Харьковской области, заявил Марочко
ВСУ потеряли артиллерийские орудия, технику и до взвода пехоты при атаках в районе села Богуславка в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T07:09:00+03:00
2025-02-19T07:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
ЛУГАНСК, 19 фев – РИА Новости. ВСУ потеряли артиллерийские орудия, технику и до взвода пехоты при атаках в районе села Богуславка в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В районе Богуславки состоялось несколько боестолкновений. За истекшие сутки вооруженные формирования Украины попытались вернуть ранее утраченные позиции, проведя несколько "накатов" (атак- ред.) на наши позиции. Основные удары по направлениям Загрызово-Кругляковка и Новая Кругляковка-Лозовая сопровождались большим использованием дронов и артиллерии", - сообщил Марочко агентству. С его слов, ВС РФ своевременно провели контрмеры, нанеся поражение ВСУ как в тылу, так и по наступающему авангарду противника. "В результате контрбатарейной борьбы уничтожено два орудия противника, также поражен пункт управления БПЛА, полевой склад боеприпасов, повреждено три бронетранспортера, один автомобиль уничтожен при помощи БПЛА. Потери противника убитыми и ранеными составили не менее взвода", - заявил Марочко.
https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999277170.html
https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999275215.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до взвода пехоты в Харьковской области, заявил Марочко

Марочко: ВСУ потеряли орудия, технику и до взвода пехоты в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 19 фев – РИА Новости. ВСУ потеряли артиллерийские орудия, технику и до взвода пехоты при атаках в районе села Богуславка в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В районе Богуславки состоялось несколько боестолкновений. За истекшие сутки вооруженные формирования Украины попытались вернуть ранее утраченные позиции, проведя несколько "накатов" (атак- ред.) на наши позиции. Основные удары по направлениям Загрызово-Кругляковка и Новая Кругляковка-Лозовая сопровождались большим использованием дронов и артиллерии", - сообщил Марочко агентству.
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Российские войска форсировали реку Оскол, заявил Марочко
14 февраля, 07:06
С его слов, ВС РФ своевременно провели контрмеры, нанеся поражение ВСУ как в тылу, так и по наступающему авангарду противника.
"В результате контрбатарейной борьбы уничтожено два орудия противника, также поражен пункт управления БПЛА, полевой склад боеприпасов, повреждено три бронетранспортера, один автомобиль уничтожен при помощи БПЛА. Потери противника убитыми и ранеными составили не менее взвода", - заявил Марочко.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
ВС России отбили все контратаки ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко
14 февраля, 06:06
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала