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Путин на прощание обнял дочь Анатолия Собчака - РИА Новости, 19.02.2025
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21:53 19.02.2025 (обновлено: 22:23 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/sobchak-2000410184.html
Путин на прощание обнял дочь Анатолия Собчака
Путин на прощание обнял дочь Анатолия Собчака - РИА Новости, 19.02.2025
Путин на прощание обнял дочь Анатолия Собчака
Президент РФ Владимир Путин, покидая концерт памяти Анатолия Собчака, посвященный 25-й годовщине смерти первого мэра Северной столицы, на прощание обнял его... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T21:53:00+03:00
2025-02-19T22:23:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, покидая концерт памяти Анатолия Собчака, посвященный 25-й годовщине смерти первого мэра Северной столицы, на прощание обнял его дочь Ксению. Концерт проходил в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. Путин выступил в начале концерта, вспомнив о Собчаке, с которым ему довелось работать, как о блестящем ораторе, ответственном политике и государственнике, который был среди тех, кто закладывал основы современной России. Глава государства тепло попрощался с вдовой Собчака Людмилой Нарусовой, взяв ее за руку и обменявшись с ней несколькими репликами. Затем он подошел к Ксении Собчак, которая встала, приветствуя президента. Глава государства, прощаясь, приобнял ее за плечи и поцеловал в щеку. Затем президент помахал рукой и уехал. Ранее в среду Путин уже общался с Собчак и Нарусовой, в ходе церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга на Васильевском острове. Тогда же президент поговорил и с Платоном, внуком Собчака.
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Путин: Анатолий Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России
Путин заявил, что Анатолий Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России. Президент в среду вечером приехал в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Шостаковича, где проходил концерт памяти Собчака, посвященный 25-й годовщине смерти первого мэра Северной столицы. Покидая концерт, Путин обнял Ксению Собчак на прощание.
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общество, россия, санкт-петербург, васильевский остров, владимир путин, анатолий собчак, ксения собчак
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Васильевский остров, Владимир Путин, Анатолий Собчак, Ксения Собчак
Путин на прощание обнял дочь Анатолия Собчака

Путин, покидая концерт памяти Собчака, на прощание обнял его дочь Ксению

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, покидая концерт памяти Анатолия Собчака, посвященный 25-й годовщине смерти первого мэра Северной столицы, на прощание обнял его дочь Ксению.
Концерт проходил в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. Путин выступил в начале концерта, вспомнив о Собчаке, с которым ему довелось работать, как о блестящем ораторе, ответственном политике и государственнике, который был среди тех, кто закладывал основы современной России.
Глава государства тепло попрощался с вдовой Собчака Людмилой Нарусовой, взяв ее за руку и обменявшись с ней несколькими репликами. Затем он подошел к Ксении Собчак, которая встала, приветствуя президента. Глава государства, прощаясь, приобнял ее за плечи и поцеловал в щеку. Затем президент помахал рукой и уехал.
Ранее в среду Путин уже общался с Собчак и Нарусовой, в ходе церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга на Васильевском острове. Тогда же президент поговорил и с Платоном, внуком Собчака.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Слева: внук Анатолия Собчака Платон. 19 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Путин пообщался с внуком Анатолия Собчака
Вчера, 16:49
 
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургВасильевский островВладимир ПутинАнатолий СобчакКсения Собчак
 
 
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