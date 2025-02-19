https://ria.ru/20250219/sobchak-2000409521.html

Собчак сделал все, чтобы вернуть Петербургу славу, заявил Путин

Собчак сделал все, чтобы вернуть Петербургу славу, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2025

Собчак сделал все, чтобы вернуть Петербургу славу, заявил Путин

Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак сделал всё возможное, чтобы вернуть Санкт-Петербургу не только его историческое название, но и славу, заявил... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T21:47:00+03:00

2025-02-19T21:47:00+03:00

2025-02-19T22:24:00+03:00

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анатолий собчак

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак сделал всё возможное, чтобы вернуть Санкт-Петербургу не только его историческое название, но и славу, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду вечером приехал в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Шостаковича, где проходит концерт памяти Собчака, посвященный 25-й годовщине смерти первого мэра Северной столицы. "Собчак был инициатором возвращения городу его исторического имени и сделал всё возможное, чтобы вернулось не просто название, но и слава Санкт-Петербурга. Только при Собчаке всё это могло стать реальностью", - сказал Путин в своей речи на концерте. Он отметил, что Собчак очень любил свой родной город. "Ему приходилось решать самые разные вопросы, в том числе множество насущных, текущих, хозяйственных. Ежедневно буквально в ручном режиме занимаясь жизнеобеспечением Петербурга, он много уделял этому внимания. На его долю пришелся вал проблем - и оставшихся от прежнего времени, и новых, когда многое нужно было создавать с нуля", - вспомнил президент. Он также не согласился с мнением, что "интеллигентному профессору Собчаку это было не по плечу". Путин отметил, что сам был свидетелем того, как Собчак справлялся с крайне сложными, казалось бы, техническими задачами. "Конечно, в каждый параграф принимаемых решений первое лицо не влезает, и не нужно. Но он, когда надо было, погружался в проблемы и решал их с присущим ему обычным блеском. Хотя решить всё было невозможно. Просто условия были совсем другие", - заметил президент. Он указал на то, что Собчак отстаивал принципы профессионального подхода к решению любых проблем, боролся и побеждал, проявлял волю, смелость и решительность. "Если было нужно городу и людям, он спорил с самыми высокими должностными лицами, приводил свои аргументы и убеждал в правильности своей позиции. Добивался реализации крупных проектов, необходимого финансирования, поддержки федерального центра. Он воспринимал пост мэра не просто как административную должность, а смотрел шире, смотрел в будущее. Город развивался, возрождался как открытый и современный, как настоящая культурная историческая столица России", - заявил Путин.

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Путин: Анатолий Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России Путин заявил, что Анатолий Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России. Президент в среду вечером приехал в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Шостаковича, где проходил концерт памяти Собчака, посвященный 25-й годовщине смерти первого мэра Северной столицы. Покидая концерт, Путин обнял Ксению Собчак на прощание. 2025-02-19T21:47 true PT11M23S

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санкт-петербург, россия, анатолий собчак, владимир путин