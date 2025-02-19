Собчак сделал все, чтобы вернуть Петербургу славу, заявил Путин
Путин: Собчак сделал все, чтобы вернуть Петербургу его историческое имя
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на концерте памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак сделал всё возможное, чтобы вернуть Санкт-Петербургу не только его историческое название, но и славу, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Собчак был инициатором возвращения городу его исторического имени и сделал всё возможное, чтобы вернулось не просто название, но и слава Санкт-Петербурга. Только при Собчаке всё это могло стать реальностью", - сказал Путин в своей речи на концерте.
Он отметил, что Собчак очень любил свой родной город.
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"Ему приходилось решать самые разные вопросы, в том числе множество насущных, текущих, хозяйственных. Ежедневно буквально в ручном режиме занимаясь жизнеобеспечением Петербурга, он много уделял этому внимания. На его долю пришелся вал проблем - и оставшихся от прежнего времени, и новых, когда многое нужно было создавать с нуля", - вспомнил президент.
Он также не согласился с мнением, что "интеллигентному профессору Собчаку это было не по плечу". Путин отметил, что сам был свидетелем того, как Собчак справлялся с крайне сложными, казалось бы, техническими задачами.
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"Конечно, в каждый параграф принимаемых решений первое лицо не влезает, и не нужно. Но он, когда надо было, погружался в проблемы и решал их с присущим ему обычным блеском. Хотя решить всё было невозможно. Просто условия были совсем другие", - заметил президент.
Он указал на то, что Собчак отстаивал принципы профессионального подхода к решению любых проблем, боролся и побеждал, проявлял волю, смелость и решительность.
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"Если было нужно городу и людям, он спорил с самыми высокими должностными лицами, приводил свои аргументы и убеждал в правильности своей позиции. Добивался реализации крупных проектов, необходимого финансирования, поддержки федерального центра. Он воспринимал пост мэра не просто как административную должность, а смотрел шире, смотрел в будущее. Город развивался, возрождался как открытый и современный, как настоящая культурная историческая столица России", - заявил Путин.