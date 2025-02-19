Рейтинг@Mail.ru
Собчак умел "заражать" других идеями, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 19.02.2025 (обновлено: 22:24 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/sobchak-2000406350.html
Собчак умел "заражать" других идеями, заявил Путин
Собчак умел "заражать" других идеями, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2025
Собчак умел "заражать" других идеями, заявил Путин
Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был блестящим, талантливым оратором и ответственным политиком национального масштаба, он умел "заражать" других... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T21:25:00+03:00
2025-02-19T22:24:00+03:00
политика
санкт-петербург
россия
ссср
анатолий собчак
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000402196_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_c2c9cb2eca5475b593b9ec1b3fd67791.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был блестящим, талантливым оратором и ответственным политиком национального масштаба, он умел "заражать" других своими идеями и выходил из аудитории, перед которой выступал, под аплодисменты, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду вечером приехал в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Шостаковича, где проходит концерт памяти Собчака, посвященный 25-й годовщине смерти первого мэра Северной столицы. "Мы собрались сегодня, чтобы почтить память Анатолия Александровича Собчака. Он стал первым мэром Санкт-Петербурга на пике своей всесоюзной и поистине всенародной известности. Именно таким ярким, необычным он был для своих университетских коллег. И, конечно, для нас, для его студентов, в числе которых я тоже был. Будучи профессором, преподавателем, юристом высокого класса, он победил и на выборах, буквально ворвался в политику. Став народным депутатом СССР, сразу на всю страну заявил о себе как о блестящем ораторе и просветителе", - сказал Путин в своей речи на концерте. Он отметил, что как законодатель Собчак предлагал не просто проекты юридических норм, а идеи и подходы, которые были ожидаемы в обществе и востребованы временем. "Собчак в период депутатской деятельности завоевал огромный авторитет как ответственный политик, безусловно, общенационального - союзного тогда - масштаба", - вспомнил Путин, отметив, что на посту мэра Собчак мыслил "так же масштабно, глубоко и содержательно". "Могу это твердо сказать, потому что я был свидетелем того, как он мыслил, как он говорил, о чем говорил. Он умел заражать других своими идеями и проектами", - сказал президент. Путин напомнил, что много времени провел с Собчаком, в том числе и в ходе предвыборных мероприятий. "Время было очень сложное. Многие из присутствующих здесь, в зале, конечно, помнят об этом. А знаете, я с ним ездил вместе, скажем, по регионам тогда России в ходе различных предвыборных мероприятий общенационального характера и значения. Иногда думал, зачем мы сюда идем? Ничего хорошего нам ждать здесь не приходится. И когда заходили в зал, я думал про себя: "Я прав". Потому что, как только он появлялся в зале, зал гудел. Вот прямо честно говорю. А выходил он под аплодисменты. Это было удивительно. Он был очень талантливый оратор, талантливый человек", - заключил президент.
https://ria.ru/20250219/sobchak-2000403004.html
https://ria.ru/20250219/sobchak-2000402614.html
санкт-петербург
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: Анатолий Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России
Путин заявил, что Анатолий Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России. Президент в среду вечером приехал в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Шостаковича, где проходил концерт памяти Собчака, посвященный 25-й годовщине смерти первого мэра Северной столицы. Покидая концерт, Путин обнял Ксению Собчак на прощание.
2025-02-19T21:25
true
PT11M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000402196_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_3189f87ea8500a426318704e6ae0f0ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, санкт-петербург, россия, ссср, анатолий собчак, владимир путин
Политика, Санкт-Петербург, Россия, СССР, Анатолий Собчак, Владимир Путин
Собчак умел "заражать" других идеями, заявил Путин

Путин: Собчак был блестящим оратором и ответственным политиком

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на концерте памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака
Президент России Владимир Путин выступает на концерте памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на концерте памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был блестящим, талантливым оратором и ответственным политиком национального масштаба, он умел "заражать" других своими идеями и выходил из аудитории, перед которой выступал, под аплодисменты, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду вечером приехал в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Шостаковича, где проходит концерт памяти Собчака, посвященный 25-й годовщине смерти первого мэра Северной столицы.
«
"Мы собрались сегодня, чтобы почтить память Анатолия Александровича Собчака. Он стал первым мэром Санкт-Петербурга на пике своей всесоюзной и поистине всенародной известности. Именно таким ярким, необычным он был для своих университетских коллег. И, конечно, для нас, для его студентов, в числе которых я тоже был. Будучи профессором, преподавателем, юристом высокого класса, он победил и на выборах, буквально ворвался в политику. Став народным депутатом СССР, сразу на всю страну заявил о себе как о блестящем ораторе и просветителе", - сказал Путин в своей речи на концерте.
Он отметил, что как законодатель Собчак предлагал не просто проекты юридических норм, а идеи и подходы, которые были ожидаемы в обществе и востребованы временем.
«
"Собчак в период депутатской деятельности завоевал огромный авторитет как ответственный политик, безусловно, общенационального - союзного тогда - масштаба", - вспомнил Путин, отметив, что на посту мэра Собчак мыслил "так же масштабно, глубоко и содержательно".
III внеочередной Съезд народных депутатов СССР. Выступает народный депутат СССР Анатолий Собчак - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Путин рассказал, каким будут помнить Собчака
Вчера, 20:55
«
"Могу это твердо сказать, потому что я был свидетелем того, как он мыслил, как он говорил, о чем говорил. Он умел заражать других своими идеями и проектами", - сказал президент.
Путин напомнил, что много времени провел с Собчаком, в том числе и в ходе предвыборных мероприятий.
«
"Время было очень сложное. Многие из присутствующих здесь, в зале, конечно, помнят об этом. А знаете, я с ним ездил вместе, скажем, по регионам тогда России в ходе различных предвыборных мероприятий общенационального характера и значения. Иногда думал, зачем мы сюда идем? Ничего хорошего нам ждать здесь не приходится. И когда заходили в зал, я думал про себя: "Я прав". Потому что, как только он появлялся в зале, зал гудел. Вот прямо честно говорю. А выходил он под аплодисменты. Это было удивительно. Он был очень талантливый оратор, талантливый человек", - заключил президент.
Народный депутат СССР Анатолий Александрович Собчак и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Собчак никогда не выступал за распад СССР, заявил Путин
Вчера, 20:54
 
ПолитикаСанкт-ПетербургРоссияСССРАнатолий СобчакВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала