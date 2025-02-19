Собчак умел "заражать" других идеями, заявил Путин
Путин: Собчак был блестящим оратором и ответственным политиком
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на концерте памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака
Президент России Владимир Путин выступает на концерте памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был блестящим, талантливым оратором и ответственным политиком национального масштаба, он умел "заражать" других своими идеями и выходил из аудитории, перед которой выступал, под аплодисменты, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Мы собрались сегодня, чтобы почтить память Анатолия Александровича Собчака. Он стал первым мэром Санкт-Петербурга на пике своей всесоюзной и поистине всенародной известности. Именно таким ярким, необычным он был для своих университетских коллег. И, конечно, для нас, для его студентов, в числе которых я тоже был. Будучи профессором, преподавателем, юристом высокого класса, он победил и на выборах, буквально ворвался в политику. Став народным депутатом СССР, сразу на всю страну заявил о себе как о блестящем ораторе и просветителе", - сказал Путин в своей речи на концерте.
Он отметил, что как законодатель Собчак предлагал не просто проекты юридических норм, а идеи и подходы, которые были ожидаемы в обществе и востребованы временем.
«
"Собчак в период депутатской деятельности завоевал огромный авторитет как ответственный политик, безусловно, общенационального - союзного тогда - масштаба", - вспомнил Путин, отметив, что на посту мэра Собчак мыслил "так же масштабно, глубоко и содержательно".
Путин рассказал, каким будут помнить Собчака
Вчера, 20:55
«
"Могу это твердо сказать, потому что я был свидетелем того, как он мыслил, как он говорил, о чем говорил. Он умел заражать других своими идеями и проектами", - сказал президент.
Путин напомнил, что много времени провел с Собчаком, в том числе и в ходе предвыборных мероприятий.
«
"Время было очень сложное. Многие из присутствующих здесь, в зале, конечно, помнят об этом. А знаете, я с ним ездил вместе, скажем, по регионам тогда России в ходе различных предвыборных мероприятий общенационального характера и значения. Иногда думал, зачем мы сюда идем? Ничего хорошего нам ждать здесь не приходится. И когда заходили в зал, я думал про себя: "Я прав". Потому что, как только он появлялся в зале, зал гудел. Вот прямо честно говорю. А выходил он под аплодисменты. Это было удивительно. Он был очень талантливый оратор, талантливый человек", - заключил президент.