https://ria.ru/20250219/sobchak-2000406350.html

Собчак умел "заражать" других идеями, заявил Путин

Собчак умел "заражать" других идеями, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2025

Собчак умел "заражать" других идеями, заявил Путин

Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был блестящим, талантливым оратором и ответственным политиком национального масштаба, он умел "заражать" других... РИА Новости, 19.02.2025

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2025-02-19T21:25:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был блестящим, талантливым оратором и ответственным политиком национального масштаба, он умел "заражать" других своими идеями и выходил из аудитории, перед которой выступал, под аплодисменты, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду вечером приехал в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Шостаковича, где проходит концерт памяти Собчака, посвященный 25-й годовщине смерти первого мэра Северной столицы. "Мы собрались сегодня, чтобы почтить память Анатолия Александровича Собчака. Он стал первым мэром Санкт-Петербурга на пике своей всесоюзной и поистине всенародной известности. Именно таким ярким, необычным он был для своих университетских коллег. И, конечно, для нас, для его студентов, в числе которых я тоже был. Будучи профессором, преподавателем, юристом высокого класса, он победил и на выборах, буквально ворвался в политику. Став народным депутатом СССР, сразу на всю страну заявил о себе как о блестящем ораторе и просветителе", - сказал Путин в своей речи на концерте. Он отметил, что как законодатель Собчак предлагал не просто проекты юридических норм, а идеи и подходы, которые были ожидаемы в обществе и востребованы временем. "Собчак в период депутатской деятельности завоевал огромный авторитет как ответственный политик, безусловно, общенационального - союзного тогда - масштаба", - вспомнил Путин, отметив, что на посту мэра Собчак мыслил "так же масштабно, глубоко и содержательно". "Могу это твердо сказать, потому что я был свидетелем того, как он мыслил, как он говорил, о чем говорил. Он умел заражать других своими идеями и проектами", - сказал президент. Путин напомнил, что много времени провел с Собчаком, в том числе и в ходе предвыборных мероприятий. "Время было очень сложное. Многие из присутствующих здесь, в зале, конечно, помнят об этом. А знаете, я с ним ездил вместе, скажем, по регионам тогда России в ходе различных предвыборных мероприятий общенационального характера и значения. Иногда думал, зачем мы сюда идем? Ничего хорошего нам ждать здесь не приходится. И когда заходили в зал, я думал про себя: "Я прав". Потому что, как только он появлялся в зале, зал гудел. Вот прямо честно говорю. А выходил он под аплодисменты. Это было удивительно. Он был очень талантливый оратор, талантливый человек", - заключил президент.

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Путин: Анатолий Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России Путин заявил, что Анатолий Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России. Президент в среду вечером приехал в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Шостаковича, где проходил концерт памяти Собчака, посвященный 25-й годовщине смерти первого мэра Северной столицы. Покидая концерт, Путин обнял Ксению Собчак на прощание. 2025-02-19T21:25 true PT11M23S

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политика, санкт-петербург, россия, ссср, анатолий собчак, владимир путин