https://ria.ru/20250219/sobchak-2000404004.html
Собчак закладывал основы современной России, заявил Путин
Собчак закладывал основы современной России, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2025
Собчак закладывал основы современной России, заявил Путин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России, сообщил президент РФ РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T21:01:00+03:00
2025-02-19T21:01:00+03:00
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россия
санкт-петербург
анатолий собчак
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России, сообщил президент РФ Владимир Путин. В среду глава государства принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 25-й годовщине смерти Собчака. "Не будет преувеличением сказать, что он был среди тех, кто закладывал сами основы современной России", - сказал Путин, выступая на концерте памяти Собчака.
https://ria.ru/20250219/sobchak-2000402614.html
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Путин: Анатолий Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России
Путин заявил, что Анатолий Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России.
Президент в среду вечером приехал в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Шостаковича, где проходил концерт памяти Собчака, посвященный 25-й годовщине смерти первого мэра Северной столицы.
Покидая концерт, Путин обнял Ксению Собчак на прощание.
2025-02-19T21:01
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россия, санкт-петербург, анатолий собчак, владимир путин
Россия, Санкт-Петербург, Анатолий Собчак, Владимир Путин
Собчак закладывал основы современной России, заявил Путин
Путин: Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России