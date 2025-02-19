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Собчак закладывал основы современной России, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2025
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21:01 19.02.2025 (обновлено: 22:22 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/sobchak-2000404004.html
Собчак закладывал основы современной России, заявил Путин
Собчак закладывал основы современной России, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2025
Собчак закладывал основы современной России, заявил Путин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России, сообщил президент РФ РИА Новости, 19.02.2025
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россия
санкт-петербург
анатолий собчак
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России, сообщил президент РФ Владимир Путин. В среду глава государства принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 25-й годовщине смерти Собчака. "Не будет преувеличением сказать, что он был среди тех, кто закладывал сами основы современной России", - сказал Путин, выступая на концерте памяти Собчака.
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Путин: Анатолий Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России
Путин заявил, что Анатолий Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России. Президент в среду вечером приехал в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Шостаковича, где проходил концерт памяти Собчака, посвященный 25-й годовщине смерти первого мэра Северной столицы. Покидая концерт, Путин обнял Ксению Собчак на прощание.
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россия, санкт-петербург, анатолий собчак, владимир путин
Россия, Санкт-Петербург, Анатолий Собчак, Владимир Путин
Собчак закладывал основы современной России, заявил Путин

Путин: Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В среду глава государства принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 25-й годовщине смерти Собчака.
«
"Не будет преувеличением сказать, что он был среди тех, кто закладывал сами основы современной России", - сказал Путин, выступая на концерте памяти Собчака.
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РоссияСанкт-ПетербургАнатолий СобчакВладимир Путин
 
 
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