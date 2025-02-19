https://ria.ru/20250219/sobchak-2000403004.html

Путин рассказал, каким будут помнить Собчака

Путин рассказал, каким будут помнить Собчака - РИА Новости, 19.02.2025

Путин рассказал, каким будут помнить Собчака

Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак пережил предательство и клевету, но никому не отвечал тем же, не опускаясь до этого, таким его и будут помнить,... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T20:55:00+03:00

2025-02-19T20:55:00+03:00

2025-02-19T22:25:00+03:00

санкт-петербург

россия

ленинград

анатолий собчак

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак пережил предательство и клевету, но никому не отвечал тем же, не опускаясь до этого, таким его и будут помнить, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду вечером приехал в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Шостаковича, где проходит концерт памяти Собчака, посвященный 25-й годовщине смерти первого мэра Северной столицы. "Анатолий Александрович очень любил свой и наш с вами город, и был как мэр органичен, созвучен Санкт-Петербургу. Вложил в его развитие свой талант, интеллект, кипучую энергию. Да, он пережил здесь и трудные времена. Пережил и предательство, и клевету, но никому и никогда не отвечал тем же самым. Никогда не опускался до этого. Всегда держал высоту, благородство и достоинство. Мы будем помнить его именно таким", - сказал Путин в своей речи на концерте. После этих слов зал зааплодировал. Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга – сейчас руководство городом осуществляет губернатор. Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

https://ria.ru/20241107/putin-1982534132.html

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Путин: Анатолий Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России Путин заявил, что Анатолий Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России. Президент в среду вечером приехал в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Шостаковича, где проходил концерт памяти Собчака, посвященный 25-й годовщине смерти первого мэра Северной столицы. Покидая концерт, Путин обнял Ксению Собчак на прощание. 2025-02-19T20:55 true PT11M23S

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санкт-петербург, россия, ленинград, анатолий собчак, владимир путин