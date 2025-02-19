https://ria.ru/20250219/sobchak-2000402614.html

Собчак никогда не выступал за распад СССР, заявил Путин

Собчак никогда не выступал за распад СССР, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2025

Собчак никогда не выступал за распад СССР, заявил Путин

Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак никогда не выступал за распад СССР, он критиковал коммунистическую партию, но был государственником, заявил... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T20:54:00+03:00

2025-02-19T20:54:00+03:00

2025-02-19T21:30:00+03:00

санкт-петербург

ссср

россия

анатолий собчак

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155209/74/1552097432_0:198:2938:1851_1920x0_80_0_0_7735ad577c8a1b6c0d58b6f2b6fa3670.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак никогда не выступал за распад СССР, он критиковал коммунистическую партию, но был государственником, заявил президент России Владимир Путин. В среду глава государства принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 25-й годовщине смерти Собчака. "Он был большим критиком коммунистической партии и всего, что с ней было связано. Но он был, я еще об этом скажу, он был государственником. Он никогда не выступал за разрушение нашего бывшего общего Отечества. Никогда", - сказал Путин, выступая на концерте памяти Собчака.Президент также вспомнил слова Собчака о властных элитах некоторых республик бывшего СССР, назвав их пророческими."Он так и говорил, причем публично: "Уходите - если хотите уходить из Советского Союза - уходите с тем, с чем пришли в Россию". И звучит это сегодня пророчески. Этот урок Собчака мог бы предостеречь всех нас от многих-многих трагедий и потерь", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250219/sobchak-2000404004.html

https://ria.ru/20250219/sobchak-2000340517.html

санкт-петербург

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, ссср, россия, анатолий собчак, владимир путин