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Собчак никогда не выступал за распад СССР, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2025
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20:54 19.02.2025 (обновлено: 21:30 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/sobchak-2000402614.html
Собчак никогда не выступал за распад СССР, заявил Путин
Собчак никогда не выступал за распад СССР, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2025
Собчак никогда не выступал за распад СССР, заявил Путин
Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак никогда не выступал за распад СССР, он критиковал коммунистическую партию, но был государственником, заявил... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:54:00+03:00
2025-02-19T21:30:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак никогда не выступал за распад СССР, он критиковал коммунистическую партию, но был государственником, заявил президент России Владимир Путин. В среду глава государства принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 25-й годовщине смерти Собчака. "Он был большим критиком коммунистической партии и всего, что с ней было связано. Но он был, я еще об этом скажу, он был государственником. Он никогда не выступал за разрушение нашего бывшего общего Отечества. Никогда", - сказал Путин, выступая на концерте памяти Собчака.Президент также вспомнил слова Собчака о властных элитах некоторых республик бывшего СССР, назвав их пророческими."Он так и говорил, причем публично: "Уходите - если хотите уходить из Советского Союза - уходите с тем, с чем пришли в Россию". И звучит это сегодня пророчески. Этот урок Собчака мог бы предостеречь всех нас от многих-многих трагедий и потерь", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250219/sobchak-2000404004.html
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санкт-петербург, ссср, россия, анатолий собчак, владимир путин
Санкт-Петербург, СССР, Россия, Анатолий Собчак, Владимир Путин
Собчак никогда не выступал за распад СССР, заявил Путин

Путин: Собчак критиковал коммунистическую партию, но был государственником

© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкНародный депутат СССР Анатолий Александрович Собчак и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
Народный депутат СССР Анатолий Александрович Собчак и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Народный депутат СССР Анатолий Александрович Собчак и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак никогда не выступал за распад СССР, он критиковал коммунистическую партию, но был государственником, заявил президент России Владимир Путин.
В среду глава государства принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 25-й годовщине смерти Собчака.
Путин: Анатолий Собчак был одним из тех, кто закладывал основы современной России - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Собчак закладывал основы современной России, заявил Путин
Вчера, 21:01
«
"Он был большим критиком коммунистической партии и всего, что с ней было связано. Но он был, я еще об этом скажу, он был государственником. Он никогда не выступал за разрушение нашего бывшего общего Отечества. Никогда", - сказал Путин, выступая на концерте памяти Собчака.
Президент также вспомнил слова Собчака о властных элитах некоторых республик бывшего СССР, назвав их пророческими.
"Он так и говорил, причем публично: "Уходите - если хотите уходить из Советского Союза - уходите с тем, с чем пришли в Россию". И звучит это сегодня пророчески. Этот урок Собчака мог бы предостеречь всех нас от многих-многих трагедий и потерь", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Слева: внук Анатолия Собчака Платон. 19 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Путин пообщался с внуком Анатолия Собчака
Вчера, 16:49
 
Санкт-ПетербургСССРРоссияАнатолий СобчакВладимир Путин
 
 
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