Собчак никогда не выступал за распад СССР, заявил Путин
Путин: Собчак критиковал коммунистическую партию, но был государственником
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкНародный депутат СССР Анатолий Александрович Собчак и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
Народный депутат СССР Анатолий Александрович Собчак и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак никогда не выступал за распад СССР, он критиковал коммунистическую партию, но был государственником, заявил президент России Владимир Путин.
В среду глава государства принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 25-й годовщине смерти Собчака.
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"Он был большим критиком коммунистической партии и всего, что с ней было связано. Но он был, я еще об этом скажу, он был государственником. Он никогда не выступал за разрушение нашего бывшего общего Отечества. Никогда", - сказал Путин, выступая на концерте памяти Собчака.
Президент также вспомнил слова Собчака о властных элитах некоторых республик бывшего СССР, назвав их пророческими.
"Он так и говорил, причем публично: "Уходите - если хотите уходить из Советского Союза - уходите с тем, с чем пришли в Россию". И звучит это сегодня пророчески. Этот урок Собчака мог бы предостеречь всех нас от многих-многих трагедий и потерь", - сказал Путин.
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