Путин пообщался с внуком Анатолия Собчака
Путин пообщался с внуком Анатолия Собчака у памятника первому мэру Петербурга
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Слева: внук Анатолия Собчака Платон. 19 февраля 2025
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Слева: внук Анатолия Собчака Платон. 19 февраля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Владимир Путин пообщался с внуком Анатолия Собчака у памятника первому мэру Санкт-Петербурга.
В 25-ю годовщину смерти Собчака глава государства возложил букет красных роз к его памятнику на Васильевском острове. На церемонии также присутствовала Ксения Собчак с сыном Платоном.
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Президент кратко пообщался с вдовой Собчака Людмилой Нарусовой, затем подозвал к себе его внука, пожал ему руку и обнял. Путин также поздоровался с Ксенией Собчак за руку. Глава государства коротко пообщался с Платоном перед тем, как тот возложил букет к памятнику.
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"Когда человек занимается тем, чем ему нравится, — это залог успеха. <...> Всего тебе хорошего", — сказал Путин, выслушав рассказ Ксении Собчак об успехах ее сына на олимпиаде.
Анатолий Собчак был мэром Санкт-Петербурга (Ленинграда) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром города — сейчас Петербургом руководит губернатор. Владимир Путин работал в его команде. При Собчаке городу вернули историческое название — Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Анатолий Собчак умер в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
В июне 2006 года Путин открыл в Петербурге памятник первому мэру Северной столицы. Его установили в сквере на Васильевском острове.
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