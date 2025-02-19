https://ria.ru/20250219/sobchak-2000340517.html

Путин пообщался с внуком Анатолия Собчака

Путин пообщался с внуком Анатолия Собчака - РИА Новости, 19.02.2025

Путин пообщался с внуком Анатолия Собчака

Владимир Путин пообщался с внуком Анатолия Собчака у памятника первому мэру Санкт-Петербурга. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:49:00+03:00

2025-02-19T16:49:00+03:00

2025-02-19T20:43:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Владимир Путин пообщался с внуком Анатолия Собчака у памятника первому мэру Санкт-Петербурга. В 25-ю годовщину смерти Собчака глава государства возложил букет красных роз к его памятнику на Васильевском острове. На церемонии также присутствовала Ксения Собчак с сыном Платоном. Президент кратко пообщался с вдовой Собчака Людмилой Нарусовой, затем подозвал к себе его внука, пожал ему руку и обнял. Путин также поздоровался с Ксенией Собчак за руку. Глава государства коротко пообщался с Платоном перед тем, как тот возложил букет к памятнику. "Когда человек занимается тем, чем ему нравится, — это залог успеха. <...> Всего тебе хорошего", — сказал Путин, выслушав рассказ Ксении Собчак об успехах ее сына на олимпиаде.Анатолий Собчак был мэром Санкт-Петербурга (Ленинграда) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром города — сейчас Петербургом руководит губернатор. Владимир Путин работал в его команде. При Собчаке городу вернули историческое название — Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Анатолий Собчак умер в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В июне 2006 года Путин открыл в Петербурге памятник первому мэру Северной столицы. Его установили в сквере на Васильевском острове.

https://ria.ru/20241107/putin-1982534132.html

https://ria.ru/20240607/putin-1951375937.html

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санкт-петербург, россия, васильевский остров, владимир путин, ксения собчак, анатолий собчак, общество