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Запад не смог победить Россию военным путем, заявил Вулин - РИА Новости, 19.02.2025
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15:22 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/rossija-2000305635.html
Запад не смог победить Россию военным путем, заявил Вулин
Запад не смог победить Россию военным путем, заявил Вулин - РИА Новости, 19.02.2025
Запад не смог победить Россию военным путем, заявил Вулин
Переговоры представителей РФ и США в Эр-Рияде показали, что Запад не может победить Россию военным путем, она стала мировым лидером в защите традиционных... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:22:00+03:00
2025-02-19T15:22:00+03:00
в мире
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БЕЛГРАД, 19 фев - РИА Новости. Переговоры представителей РФ и США в Эр-Рияде показали, что Запад не может победить Россию военным путем, она стала мировым лидером в защите традиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в среду на "правительственном часе" в Государственной думе, сообщил, что теме украинского конфликта было уделено особое внимание на российско-американских переговорах высокого уровня, которые состоялись во вторник в Эр-Рияде. Он отметил, что на встрече российская сторона подробно разъяснила, что речь идет об устранении угроз безопасности России, которые долгие годы создавались путем втягивания Украины в НАТО. "Начало переговоров в Эр-Рияде - добрая весть для всего мира и доказательство того, что Россия воевала не с Украиной, а со всем западным миром, и того, что Россию невозможно победить военным путем. Ясно также. что конфликта можно было бы избежать, только если бы Запад придерживался Минских соглашений", - сказал замглавы правительства. Вулин также ожидает, что встреча в Эр-Рияде станет началом заключения договора между мировыми державами, после чего будет установлена система безопасности, которая гарантирует приемлемый мир для всех на ближайшие 50 лет. "Россия защитила систему ценностей, которые превосходят ее границы. Всемирное сопротивление глобалистическому сумасшествию ЛГБТ*-диктатуры, сведению (понятия - ред.) нации к постыдному прошлому, уничтожению Бога в людях было бы невозможным без России. Россия своей борьбой поставила себя глобальным лидером в защите ценностей семьи и нации, которые определяют нашу цивилизацию. Надеюсь, что это последний раз, когда Запад попытался военным путем поразить РФ и вынес урок, что с россиянами можно разговаривать, но нельзя воевать", - подчеркнул собеседник агентства. РФ на переговорах в Эр-Рияде представляли Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам встречи российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, достижении договоренности совместно решать проблемы и подготовке новых встреч.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250219/lavrov-2000258611.html
https://ria.ru/20250218/peregovory-2000130469.html
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в мире, россия, украина, сша, александр вулин, сергей лавров, юрий ушаков, нато, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Украина, США, Александр Вулин, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, НАТО, Российский фонд прямых инвестиций
Запад не смог победить Россию военным путем, заявил Вулин

Вице-премьер Сербии Вулин: Запад не может победить Россию военным путем

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 19 фев - РИА Новости. Переговоры представителей РФ и США в Эр-Рияде показали, что Запад не может победить Россию военным путем, она стала мировым лидером в защите традиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в среду на "правительственном часе" в Государственной думе, сообщил, что теме украинского конфликта было уделено особое внимание на российско-американских переговорах высокого уровня, которые состоялись во вторник в Эр-Рияде. Он отметил, что на встрече российская сторона подробно разъяснила, что речь идет об устранении угроз безопасности России, которые долгие годы создавались путем втягивания Украины в НАТО.
Лавров: начинается движение к нормализации отношений с США - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Движение к нормализации отношений с США началось, заявил Лавров
13:22
"Начало переговоров в Эр-Рияде - добрая весть для всего мира и доказательство того, что Россия воевала не с Украиной, а со всем западным миром, и того, что Россию невозможно победить военным путем. Ясно также. что конфликта можно было бы избежать, только если бы Запад придерживался Минских соглашений", - сказал замглавы правительства.
Вулин также ожидает, что встреча в Эр-Рияде станет началом заключения договора между мировыми державами, после чего будет установлена система безопасности, которая гарантирует приемлемый мир для всех на ближайшие 50 лет.
"Россия защитила систему ценностей, которые превосходят ее границы. Всемирное сопротивление глобалистическому сумасшествию ЛГБТ*-диктатуры, сведению (понятия - ред.) нации к постыдному прошлому, уничтожению Бога в людях было бы невозможным без России. Россия своей борьбой поставила себя глобальным лидером в защите ценностей семьи и нации, которые определяют нашу цивилизацию. Надеюсь, что это последний раз, когда Запад попытался военным путем поразить РФ и вынес урок, что с россиянами можно разговаривать, но нельзя воевать", - подчеркнул собеседник агентства.
РФ на переговорах в Эр-Рияде представляли Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам встречи российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, достижении договоренности совместно решать проблемы и подготовке новых встреч.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Эксперт назвал главный итог переговоров России и США в Эр-Рияде
Вчера, 18:23
 
В миреРоссияУкраинаСШААлександр ВулинСергей ЛавровЮрий УшаковНАТОРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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