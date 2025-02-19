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Титов заявил о возможном возвращении в Россию западных брендов - РИА Новости, 19.02.2025
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12:07 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/rossija-2000253013.html
Титов заявил о возможном возвращении в Россию западных брендов
Титов заявил о возможном возвращении в Россию западных брендов - РИА Новости, 19.02.2025
Титов заявил о возможном возвращении в Россию западных брендов
Западные бренды после встречи в Эр-Рияде могут вернуться в РФ, ожидается разморозка счетов несанкционных компаний и возобновление выдачи виз, заявил специальный РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:07:00+03:00
2025-02-19T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Западные бренды после встречи в Эр-Рияде могут вернуться в РФ, ожидается разморозка счетов несанкционных компаний и возобновление выдачи виз, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. "После вчерашней встречи в Эр- Рияде… Ждём разморозки счетов несанкционных компаний, возврата в Россию западных брендов, возобновления выдачи виз", - сказал Титов журналистам. Он добавил, что санкции сразу не снимут, но их дух увянет. "Банки и бизнес перестанут дуть на холодную воду и перестанут ограничивать себя и других даже тогда, когда прямых санкционных запретов нет", - отметил Титов. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250218/peregovory-1999984547.html
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россия, украина, сша, борис титов, владимир путин, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Украина, США, Борис Титов, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Титов заявил о возможном возвращении в Россию западных брендов

Титов: западные бренды после встречи в Эр-Рияде могут вернуться в Россию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Западные бренды после встречи в Эр-Рияде могут вернуться в РФ, ожидается разморозка счетов несанкционных компаний и возобновление выдачи виз, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Российская делегация за столом переговоров - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций
Вчера, 10:32
"После вчерашней встречи в Эр- Рияде… Ждём разморозки счетов несанкционных компаний, возврата в Россию западных брендов, возобновления выдачи виз", - сказал Титов журналистам.
Он добавил, что санкции сразу не снимут, но их дух увянет.
"Банки и бизнес перестанут дуть на холодную воду и перестанут ограничивать себя и других даже тогда, когда прямых санкционных запретов нет", - отметил Титов.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Первая сессия переговоров России и США в Эр-Рияде завершилась
Вчера, 14:07
 
РоссияУкраинаСШАБорис ТитовВладимир ПутинЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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