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Титов заявил о возможном возвращении в Россию западных брендов

Титов заявил о возможном возвращении в Россию западных брендов - РИА Новости, 19.02.2025

Титов заявил о возможном возвращении в Россию западных брендов

Западные бренды после встречи в Эр-Рияде могут вернуться в РФ, ожидается разморозка счетов несанкционных компаний и возобновление выдачи виз, заявил специальный РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:07:00+03:00

2025-02-19T12:07:00+03:00

2025-02-19T12:07:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Западные бренды после встречи в Эр-Рияде могут вернуться в РФ, ожидается разморозка счетов несанкционных компаний и возобновление выдачи виз, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. "После вчерашней встречи в Эр- Рияде… Ждём разморозки счетов несанкционных компаний, возврата в Россию западных брендов, возобновления выдачи виз", - сказал Титов журналистам. Он добавил, что санкции сразу не снимут, но их дух увянет. "Банки и бизнес перестанут дуть на холодную воду и перестанут ограничивать себя и других даже тогда, когда прямых санкционных запретов нет", - отметил Титов. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

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россия, украина, сша, борис титов, владимир путин, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, в мире