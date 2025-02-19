https://ria.ru/20250219/rosobrnadzor-2000227467.html
Рособрнадзор рассказал о подготовке теста по русскому для детей мигрантов
Рособрнадзор рассказал о подготовке теста по русскому для детей мигрантов - РИА Новости, 19.02.2025
Рособрнадзор рассказал о подготовке теста по русскому для детей мигрантов
Задания для тестирования детей мигрантов на знание русского языка для приема в российские школы будут разработаны к середине марта, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T10:23:00+03:00
2025-02-19T10:23:00+03:00
2025-02-19T13:07:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
владимир путин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Задания для тестирования детей мигрантов на знание русского языка для приема в российские школы будут разработаны к середине марта, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора."Диагностические материалы, задания экзамена будут разработаны специальной комиссией к середине марта. В её состав войдут ведущие эксперты, представляющие различные школы, вузы, научные организации, эксперты в области психологии и русского языка как иностранного", - сказал заместитель главы Рособрнадзора Игорь Круглинский.Ранее глава ведомства Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что Рособрнадзор планирует ввести оценку "удовлетворительно" в тестировании детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы, она будет означать успешное прохождение теста.В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка. Обязательное тестирование вводится с 1 апреля 2025 года.Методическое обеспечение процесса возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ, а также знание русского языка. Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.
https://ria.ru/20250218/gd-2000117982.html
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), владимир путин, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Владимир Путин, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор рассказал о подготовке теста по русскому для детей мигрантов
Задания теста для детей мигрантов по русскому разработают к середине марта