https://ria.ru/20250219/rosobrnadzor-2000227467.html

Рособрнадзор рассказал о подготовке теста по русскому для детей мигрантов

Рособрнадзор рассказал о подготовке теста по русскому для детей мигрантов - РИА Новости, 19.02.2025

Рособрнадзор рассказал о подготовке теста по русскому для детей мигрантов

Задания для тестирования детей мигрантов на знание русского языка для приема в российские школы будут разработаны к середине марта, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T10:23:00+03:00

2025-02-19T10:23:00+03:00

2025-02-19T13:07:00+03:00

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

владимир путин

россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Задания для тестирования детей мигрантов на знание русского языка для приема в российские школы будут разработаны к середине марта, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора."Диагностические материалы, задания экзамена будут разработаны специальной комиссией к середине марта. В её состав войдут ведущие эксперты, представляющие различные школы, вузы, научные организации, эксперты в области психологии и русского языка как иностранного", - сказал заместитель главы Рособрнадзора Игорь Круглинский.Ранее глава ведомства Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что Рособрнадзор планирует ввести оценку "удовлетворительно" в тестировании детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы, она будет означать успешное прохождение теста.В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка. Обязательное тестирование вводится с 1 апреля 2025 года.Методическое обеспечение процесса возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории РФ, а также знание русского языка. Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

https://ria.ru/20250218/gd-2000117982.html

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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), владимир путин, россия, социальный навигатор, сн_образование