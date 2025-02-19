https://ria.ru/20250219/rosaviatsiya-2000195111.html

В трех российских аэропортах ввели временные ограничения

В трех российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.02.2025

В трех российских аэропортах ввели временные ограничения

Временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T04:22:00+03:00

2025-02-19T04:22:00+03:00

2025-02-19T04:29:00+03:00

казань

нижнекамск

ульяновск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань, Нижнекамск, Ульяновск", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250215/aeroport-1999538448.html

казань

нижнекамск

ульяновск

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2025

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казань, нижнекамск, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)