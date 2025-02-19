https://ria.ru/20250219/rfpi-2000206854.html

Дмитриев раскрыл детали переговоров России и США в Эр-Рияде

Дмитриев раскрыл детали переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025

Дмитриев раскрыл детали переговоров России и США в Эр-Рияде

Москва и Вашингтон на переговорах в Эр-Рияде обсудили возможные проекты в Арктике, заявил в интервью Politico глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:18:00+03:00

2025-02-19T08:18:00+03:00

2025-02-19T09:54:00+03:00

российский фонд прямых инвестиций

россия

сша

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юрий ушаков

сергей лавров

кирилл дмитриев

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Москва и Вашингтон на переговорах в Эр-Рияде обсудили возможные проекты в Арктике, заявил в интервью Politico глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Это была в большей степени общая дискуссия — о возможных совместных проектах в Арктике. Мы конкретно обсуждали Арктику", — отметил он.По данным издания, речь идет об энергетических проектах в регионе.Дмитриев также указал, что, по его мнению, после этих переговоров совместные инвестиции России и США стали более вероятны.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник, они продлились 4,5 часа.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как отмечал Ушаков, на встрече стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000183128.html

https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000126046.html

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000156677.html

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