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Дмитриев раскрыл детали переговоров России и США в Эр-Рияде
Дмитриев раскрыл детали переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025
Дмитриев раскрыл детали переговоров России и США в Эр-Рияде
Москва и Вашингтон на переговорах в Эр-Рияде обсудили возможные проекты в Арктике, заявил в интервью Politico глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T08:18:00+03:00
2025-02-19T08:18:00+03:00
2025-02-19T09:54:00+03:00
российский фонд прямых инвестиций
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юрий ушаков
сергей лавров
кирилл дмитриев
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Москва и Вашингтон на переговорах в Эр-Рияде обсудили возможные проекты в Арктике, заявил в интервью Politico глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Это была в большей степени общая дискуссия — о возможных совместных проектах в Арктике. Мы конкретно обсуждали Арктику", — отметил он.По данным издания, речь идет об энергетических проектах в регионе.Дмитриев также указал, что, по его мнению, после этих переговоров совместные инвестиции России и США стали более вероятны.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник, они продлились 4,5 часа.С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Как отмечал Ушаков, на встрече стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000183128.html
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Российский фонд прямых инвестиций, Россия, США, Арктика, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Кирилл Дмитриев, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Дмитриев раскрыл детали переговоров России и США в Эр-Рияде
Глава РФПИ Дмитриев: США и РФ в Эр-Рияде обсудили возможные проекты в Арктике