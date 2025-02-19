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В Дагестане ребенок умер после того, как ему стало плохо в школе - РИА Новости, 19.02.2025
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14:13 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/rebenok-2000289020.html
В Дагестане ребенок умер после того, как ему стало плохо в школе
В Дагестане ребенок умер после того, как ему стало плохо в школе - РИА Новости, 19.02.2025
В Дагестане ребенок умер после того, как ему стало плохо в школе
Уголовное дело возбудили в Дагестане по факту смерти 9-летнего мальчика, который почувствовал себя плохо в школе и позже скончался в больнице, сообщили в... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:13:00+03:00
2025-02-19T14:13:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 19 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Дагестане по факту смерти 9-летнего мальчика, который почувствовал себя плохо в школе и позже скончался в больнице, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело по факту смерти девятилетнего ребенка по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, 17 февраля 2025 года ребенок, находясь в учебном заведении, пожаловался на сильную боль в животе. Работниками школы ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, однако, несмотря на принятые меры, врачами была констатирована смерть малолетнего", – говорится в сообщении. Отмечается, что по уголовному делу допрашиваются свидетели произошедшего, сотрудники медучреждения, проведен осмотр места происшествия, а также жилища ребенка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Также изымается видео с камер наружного наблюдения, расположенных по пути от дома ребенка до школы.
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происшествия, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, каспийск
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан, Каспийск
В Дагестане ребенок умер после того, как ему стало плохо в школе

СК возбудил дело после смерти девятилетнего школьника в Каспийске

© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница в больнице
Капельница в больнице - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница в больнице. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 19 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Дагестане по факту смерти 9-летнего мальчика, который почувствовал себя плохо в школе и позже скончался в больнице, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"Возбуждено уголовное дело по факту смерти девятилетнего ребенка по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, 17 февраля 2025 года ребенок, находясь в учебном заведении, пожаловался на сильную боль в животе. Работниками школы ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, однако, несмотря на принятые меры, врачами была констатирована смерть малолетнего", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по уголовному делу допрашиваются свидетели произошедшего, сотрудники медучреждения, проведен осмотр места происшествия, а также жилища ребенка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Также изымается видео с камер наружного наблюдения, расположенных по пути от дома ребенка до школы.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика ДагестанКаспийск
 
 
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