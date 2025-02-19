https://ria.ru/20250219/rebenok-2000289020.html

В Дагестане ребенок умер после того, как ему стало плохо в школе

В Дагестане ребенок умер после того, как ему стало плохо в школе - РИА Новости, 19.02.2025

В Дагестане ребенок умер после того, как ему стало плохо в школе

Уголовное дело возбудили в Дагестане по факту смерти 9-летнего мальчика, который почувствовал себя плохо в школе и позже скончался в больнице, сообщили в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:13:00+03:00

2025-02-19T14:13:00+03:00

2025-02-19T14:13:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

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следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 19 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Дагестане по факту смерти 9-летнего мальчика, который почувствовал себя плохо в школе и позже скончался в больнице, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело по факту смерти девятилетнего ребенка по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, 17 февраля 2025 года ребенок, находясь в учебном заведении, пожаловался на сильную боль в животе. Работниками школы ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, однако, несмотря на принятые меры, врачами была констатирована смерть малолетнего", – говорится в сообщении. Отмечается, что по уголовному делу допрашиваются свидетели произошедшего, сотрудники медучреждения, проведен осмотр места происшествия, а также жилища ребенка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Также изымается видео с камер наружного наблюдения, расположенных по пути от дома ребенка до школы.

https://ria.ru/20250121/rebenok-1994748544.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, каспийск