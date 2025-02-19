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"Даже швабра лучше Зеленского": депутат Рады провел нестандартный опрос - РИА Новости, 19.02.2025
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08:51 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/rada-2000210465.html
"Даже швабра лучше Зеленского": депутат Рады провел нестандартный опрос
"Даже швабра лучше Зеленского": депутат Рады провел нестандартный опрос - РИА Новости, 19.02.2025
"Даже швабра лучше Зеленского": депутат Рады провел нестандартный опрос
Депутат Верховной рады Александр Дубинский дал понять, что даже швабра для мытья полов приносит гораздо больше пользы, чем Владимир Зеленский. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T08:51:00+03:00
2025-02-19T08:51:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
александр дубинский
дональд трамп
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский дал понять, что даже швабра для мытья полов приносит гораздо больше пользы, чем Владимир Зеленский. В среду Дубинский опубликовал результаты неофициального опроса в своем Telegram-канале. Публикация показывает, что, если выборы состоялись бы на следующий день, за нехитрый инструмент домашнего обихода проголосуют 97% почти из 13 тысяч респондентов. Ранее президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. "Трамп выражает глас украинского народа. У меня сегодня на канале Зеленский набрал 3%. Удивительные совпадения", - написал Дубинский, комментируя результаты опроса. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000196412.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
"Даже швабра лучше Зеленского": депутат Рады провел нестандартный опрос

Депутат Рады Дубинский: даже швабра приносит больше пользы, чем Зеленский

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский дал понять, что даже швабра для мытья полов приносит гораздо больше пользы, чем Владимир Зеленский.
В среду Дубинский опубликовал результаты неофициального опроса в своем Telegram-канале. Публикация показывает, что, если выборы состоялись бы на следующий день, за нехитрый инструмент домашнего обихода проголосуют 97% почти из 13 тысяч респондентов.
Владимир Зеленский в Анкаре - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
На Западе раскрыли тайный план Зеленского по срыву переговоров
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Ранее президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. "Трамп выражает глас украинского народа. У меня сегодня на канале Зеленский набрал 3%. Удивительные совпадения", - написал Дубинский, комментируя результаты опроса.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
В Раде объяснили, почему в США заговорили о выборах на Украине
2 февраля, 15:43
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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