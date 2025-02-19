https://ria.ru/20250219/rada-2000210465.html

"Даже швабра лучше Зеленского": депутат Рады провел нестандартный опрос

"Даже швабра лучше Зеленского": депутат Рады провел нестандартный опрос - РИА Новости, 19.02.2025

"Даже швабра лучше Зеленского": депутат Рады провел нестандартный опрос

Депутат Верховной рады Александр Дубинский дал понять, что даже швабра для мытья полов приносит гораздо больше пользы, чем Владимир Зеленский. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:51:00+03:00

2025-02-19T08:51:00+03:00

2025-02-19T08:51:00+03:00

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александр дубинский

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верховная рада украины

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский дал понять, что даже швабра для мытья полов приносит гораздо больше пользы, чем Владимир Зеленский. В среду Дубинский опубликовал результаты неофициального опроса в своем Telegram-канале. Публикация показывает, что, если выборы состоялись бы на следующий день, за нехитрый инструмент домашнего обихода проголосуют 97% почти из 13 тысяч респондентов. Ранее президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. "Трамп выражает глас украинского народа. У меня сегодня на канале Зеленский набрал 3%. Удивительные совпадения", - написал Дубинский, комментируя результаты опроса. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000196412.html

https://ria.ru/20250202/vybory-1996898513.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, верховная рада украины