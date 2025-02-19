https://ria.ru/20250219/putin-2000416753.html

Путин поделился личными воспоминаниями о Собчаке

Путин поделился личными воспоминаниями о Собчаке - РИА Новости, 19.02.2025

Путин поделился личными воспоминаниями о Собчаке

Президент России Владимир Путин поделился личными воспоминаниями о своей работе с первым мэром Петербурга Анатолием Собчаком, отметив, что кроме них двоих об... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T22:51:00+03:00

2025-02-19T22:51:00+03:00

2025-02-19T22:51:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поделился личными воспоминаниями о своей работе с первым мэром Петербурга Анатолием Собчаком, отметив, что кроме них двоих об этом никто не знал. Президент выступил с речью на концерте памяти Собчака, который прошел в среду в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. Путин подчеркнул, что эпоха Собчака была временем больших потрясений для страны и для самого политика. Собчак, по его словам, с болью и очень тяжело воспринял распад СССР. "Могу с вами поделиться такими вещами, о которых знаю только я и знал он. Но сегодня, в день его памяти, скажу. Помню, я был в Смольном, на работе, он приехал из Москвы. Сел, бросил какие-то бумаги, посмотрел куда-то вдаль, а потом говорит: "Зачем они это делают?". Я говорю: "О чем вы, Анатолий Александрович?". "Зачем они разрушают страну?", - пересказал Путин тот разговор с Собчаком. Президент отметил, что многие из присутствующих на вечере памяти Собчака понимают, о чем тогда шла речь. "Да, его (Собчака – ред.) левый спектр политический наш, мягко говоря, недолюбливал, потому что он был большим критиком коммунистической партии и всего, что с ней было связано", - добавил Путин, подчеркнув при этом, что Собчак был государственником и никогда не выступал за разрушение страны. Он отметил, что их с Собчаком взгляды на представителей компартии далеко не всегда совпадали, и не совпадают сейчас. "Но не важно. А важно то, как он относился к истории, к каким-то основам нашей государственности. Я помню – тоже был в кабинете - Белла Алексеевна Куркова пришла. Кладет ему на стол кусок гранита, говорит: "Вот, революция. Мы в Москве снесли памятник Дзержинскому". Анатолий Александрович взял этот кусок, посмотрел, говорит: "Революция – это хорошо, а памятники ломать бы не надо", - вспомнил Путин. Президент признался, что был удивлен такой реакцией Собчака. "Абсолютно точно говорю, просто удивлен, потому что я знал его такой настрой - если не антикоммунистический, то такой, знаете, с критикой в адрес этого политического спектра. И вдруг такие вещи, такие слова, неожиданно было для меня", - рассказал Путин.

https://ria.ru/20250219/sobchak-2000410184.html

https://ria.ru/20250219/sobchak-2000403004.html

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