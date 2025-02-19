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Путину в Петербурге показали новую разработку — дронопорт
Путину в Петербурге показали новую разработку — дронопорт - РИА Новости, 19.02.2025
Путину в Петербурге показали новую разработку — дронопорт
Президент России Владимир Путин на предприятии "Радар ммс" в Санкт-Петербурге ознакомился с новой разработкой - дронопортом, который позволяет БПЛА вертолётного РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:39:00+03:00
2025-02-19T20:39:00+03:00
2025-02-19T20:39:00+03:00
технологии
санкт-петербург
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владимир путин
нпп "радар ммс"
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предприятии "Радар ммс" в Санкт-Петербурге ознакомился с новой разработкой - дронопортом, который позволяет БПЛА вертолётного типа более эффективно выполнять задачи, сообщила пресс-служба Кремля. Президент в среду в Петербурге посетил научно-производственное предприятие "Радар ммс", которое является одним из отечественных лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения. "Владимиру Путину показали дронопорт. В ходе посещения НПП "Радар ммс" главе государства представили новую разработку: полностью автономная роботизированная док-станция позволяет БПЛА вертолётного типа более эффективно выполнять различные задачи", - сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.
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технологии, санкт-петербург, россия, владимир путин, нпп "радар ммс", оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Технологии, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, НПП "Радар ммс", Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путину в Петербурге показали новую разработку — дронопорт
Путину на предприятии "Радар ммс" ознакомился с разработанным там дронопортом