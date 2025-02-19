Рейтинг@Mail.ru
Путин приехал на концерт памяти Собчака - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/putin-2000397626.html
Путин приехал на концерт памяти Собчака
Путин приехал на концерт памяти Собчака - РИА Новости, 19.02.2025
Путин приехал на концерт памяти Собчака
Президент РФ Владимир Путин приехал в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Шостаковича, где состоится концерт памяти первого мэра Петербурга... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:22:00+03:00
2025-02-19T20:22:00+03:00
общество
санкт-петербург
анатолий собчак
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152251/94/1522519433_0:1599:2004:2726_1920x0_80_0_0_60784e3478d368aea0c4f811eb1ff15c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Шостаковича, где состоится концерт памяти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, передает корреспондент РИА Новости. В среду глава государства работает в Санкт-Петербурге и принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных 25-й годовщине смерти первого мэра Северной столицы. Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга – сейчас руководство городом осуществляет губернатор. Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В июне 2006 года Путин открыл в Петербурге памятник Собчаку. Он был установлен в сквере на Васильевском острове.
https://ria.ru/20250219/sobchak-2000340517.html
https://ria.ru/20250219/putin-2000328114.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152251/94/1522519433_0:1411:2004:2914_1920x0_80_0_0_7fe5339ce32429187aa03c7b40441a13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, анатолий собчак, владимир путин, россия
Общество, Санкт-Петербург, Анатолий Собчак, Владимир Путин, Россия
Путин приехал на концерт памяти Собчака

Путин приехал филармонию имени Шостаковича на концерт памяти Собчака

© РИА Новости / Алексей Варфоломеев | Перейти в медиабанкБывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак (1937-2000)
Бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак (1937-2000) - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
Перейти в медиабанк
Бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак (1937-2000). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Шостаковича, где состоится концерт памяти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, передает корреспондент РИА Новости.
В среду глава государства работает в Санкт-Петербурге и принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных 25-й годовщине смерти первого мэра Северной столицы.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Слева: внук Анатолия Собчака Платон. 19 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Путин пообщался с внуком Анатолия Собчака
Вчера, 16:49
Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга – сейчас руководство городом осуществляет губернатор. Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
В июне 2006 года Путин открыл в Петербурге памятник Собчаку. Он был установлен в сквере на Васильевском острове.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Путин возложил цветы к памятнику Собчаку
Вчера, 16:17
 
ОбществоСанкт-ПетербургАнатолий СобчакВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала