https://ria.ru/20250219/putin-2000397626.html

Путин приехал на концерт памяти Собчака

Путин приехал на концерт памяти Собчака - РИА Новости, 19.02.2025

Путин приехал на концерт памяти Собчака

Президент РФ Владимир Путин приехал в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Шостаковича, где состоится концерт памяти первого мэра Петербурга... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T20:22:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Шостаковича, где состоится концерт памяти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, передает корреспондент РИА Новости. В среду глава государства работает в Санкт-Петербурге и принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных 25-й годовщине смерти первого мэра Северной столицы. Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга – сейчас руководство городом осуществляет губернатор. Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В июне 2006 года Путин открыл в Петербурге памятник Собчаку. Он был установлен в сквере на Васильевском острове.

https://ria.ru/20250219/sobchak-2000340517.html

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общество, санкт-петербург, анатолий собчак, владимир путин, россия