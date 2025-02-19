https://ria.ru/20250219/putin-2000396071.html

Путин призвал обеспечить доступность скоростных судов на подводных крыльях

Путин призвал обеспечить доступность скоростных судов на подводных крыльях - РИА Новости, 19.02.2025

Путин призвал обеспечить доступность скоростных судов на подводных крыльях

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над снижением конечной стоимости российских скоростных судов на подводных крыльях, отметив их востребованность и... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T20:13:00+03:00

2025-02-19T20:13:00+03:00

2025-02-19T20:13:00+03:00

технологии

россия

санкт-петербург

владимир путин

александр беглов

нпп "радар ммс"

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над снижением конечной стоимости российских скоростных судов на подводных крыльях, отметив их востребованность и комфортабельность. В среду глава государства провел совещание на базе научно-производственного предприятия "Радар ммс", посвященное его развитию. "Важно, что предприятие продолжает выпускать востребованную гражданскую продукцию, в том числе современные скоростные суда на подводных крыльях... Нужно снижать издержки и понижать конечную стоимость изделий, чтобы они были доступнее для покупателей. Но нынешние модификации таких судов отличает повышенный уровень комфорта, это надо признать, и экологической безопасности. В целом, современные суда очень востребованные, мне кажется, сегодня в России", - сказал Путин на совещании. Глава государства отметил, что на эту тему говорил и с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в ходе осмотра предприятия. Он также указал, что "Радар ммс" особое внимание уделяет созданию новейших образцов техники на современной электронной компонентной базе. "Эту работу необходимо, безусловно, продолжать", - заявил Путин. "Радар ммс" - это один из отечественных лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения.

https://ria.ru/20250219/putin-2000388864.html

https://ria.ru/20250219/putin-2000370538.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, санкт-петербург, владимир путин, александр беглов, нпп "радар ммс", оборонно-промышленный комплекс россии (опк)