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Путин призвал обеспечить доступность скоростных судов на подводных крыльях - РИА Новости, 19.02.2025
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20:13 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/putin-2000396071.html
Путин призвал обеспечить доступность скоростных судов на подводных крыльях
Путин призвал обеспечить доступность скоростных судов на подводных крыльях - РИА Новости, 19.02.2025
Путин призвал обеспечить доступность скоростных судов на подводных крыльях
Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над снижением конечной стоимости российских скоростных судов на подводных крыльях, отметив их востребованность и... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:13:00+03:00
2025-02-19T20:13:00+03:00
технологии
россия
санкт-петербург
владимир путин
александр беглов
нпп "радар ммс"
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над снижением конечной стоимости российских скоростных судов на подводных крыльях, отметив их востребованность и комфортабельность. В среду глава государства провел совещание на базе научно-производственного предприятия "Радар ммс", посвященное его развитию. "Важно, что предприятие продолжает выпускать востребованную гражданскую продукцию, в том числе современные скоростные суда на подводных крыльях... Нужно снижать издержки и понижать конечную стоимость изделий, чтобы они были доступнее для покупателей. Но нынешние модификации таких судов отличает повышенный уровень комфорта, это надо признать, и экологической безопасности. В целом, современные суда очень востребованные, мне кажется, сегодня в России", - сказал Путин на совещании. Глава государства отметил, что на эту тему говорил и с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в ходе осмотра предприятия. Он также указал, что "Радар ммс" особое внимание уделяет созданию новейших образцов техники на современной электронной компонентной базе. "Эту работу необходимо, безусловно, продолжать", - заявил Путин. "Радар ммс" - это один из отечественных лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения.
https://ria.ru/20250219/putin-2000388864.html
https://ria.ru/20250219/putin-2000370538.html
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технологии, россия, санкт-петербург, владимир путин, александр беглов, нпп "радар ммс", оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Александр Беглов, НПП "Радар ммс", Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин призвал обеспечить доступность скоростных судов на подводных крыльях

Путин призвал работать над удешевлением скоростных судов на подводных крыльях

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над снижением конечной стоимости российских скоростных судов на подводных крыльях, отметив их востребованность и комфортабельность.
В среду глава государства провел совещание на базе научно-производственного предприятия "Радар ммс", посвященное его развитию.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Путин поручил развивать производство как гражданских, так и военных БАС
Вчера, 19:27
"Важно, что предприятие продолжает выпускать востребованную гражданскую продукцию, в том числе современные скоростные суда на подводных крыльях... Нужно снижать издержки и понижать конечную стоимость изделий, чтобы они были доступнее для покупателей. Но нынешние модификации таких судов отличает повышенный уровень комфорта, это надо признать, и экологической безопасности. В целом, современные суда очень востребованные, мне кажется, сегодня в России", - сказал Путин на совещании.
Глава государства отметил, что на эту тему говорил и с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в ходе осмотра предприятия.
Он также указал, что "Радар ммс" особое внимание уделяет созданию новейших образцов техники на современной электронной компонентной базе. "Эту работу необходимо, безусловно, продолжать", - заявил Путин.
"Радар ммс" - это один из отечественных лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения.
Речь Путина на заводе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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ТехнологииРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинАлександр БегловНПП "Радар ммс"Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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