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Путин предложил обсудить развитие предприятия "Радар ммс" - РИА Новости, 19.02.2025
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20:06 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/putin-2000395425.html
Путин предложил обсудить развитие предприятия "Радар ммс"
Путин предложил обсудить развитие предприятия "Радар ммс" - РИА Новости, 19.02.2025
Путин предложил обсудить развитие предприятия "Радар ммс"
Президент России Владимир Путин предложил на совещании в Санкт-Петербурге обсудить планы развития научно-производственного предприятия "Радар ммс", работу по... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:06:00+03:00
2025-02-19T20:06:00+03:00
санкт-петербург
россия
владимир путин
нпп "радар ммс"
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил на совещании в Санкт-Петербурге обсудить планы развития научно-производственного предприятия "Радар ммс", работу по расширению производственных мощностей и выполнение приоритетных государственных контрактов. Путин в среду в Петербурге посетил НПП "Радар ммс", которое является одним из отечественных лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения. Президент провел отдельное совещание по вопросу развития этого предприятия. "Безусловным приоритетом вашей работы остается и выполнение заданий гособоронзаказа", - сказал Путин в ходе совещания. Он напомнил, что в 2023-2024 годах предприятие получило субсидии на расширение производственных мощностей в рамках государственной программы развития ОПК. "Сегодня проанализируем, насколько эффективно используются эти ресурсы, как в целом развивается предприятие, какие планы на перспективу. Посмотрим также, как продвигается выполнение приоритетных государственных контрактов, есть ли здесь какие-то сложности, нужна ли какая-то дополнительная поддержка предприятию со стороны правительства Российской Федерации", - добавил президент. Он еще раз поздравил коллектив предприятия "Радар ммс" с присвоением ему ордена Александра Невского. "Эта высокая государственная награда абсолютно заслужена. В стенах вашего предприятия трудятся опытные, квалифицированные специалисты, которые достойно решают поставленные задачи, честно, самоотверженно работают на благо России", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250219/putin-2000370538.html
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санкт-петербург, россия, владимир путин, нпп "радар ммс", оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, НПП "Радар ммс", Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин предложил обсудить развитие предприятия "Радар ммс"

Путин предложил обсудить выполнение предприятием "Радар ммс" гособорнзаказа

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил на совещании в Санкт-Петербурге обсудить планы развития научно-производственного предприятия "Радар ммс", работу по расширению производственных мощностей и выполнение приоритетных государственных контрактов.
Путин в среду в Петербурге посетил НПП "Радар ммс", которое является одним из отечественных лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения. Президент провел отдельное совещание по вопросу развития этого предприятия.
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"Безусловным приоритетом вашей работы остается и выполнение заданий гособоронзаказа", - сказал Путин в ходе совещания.
Он напомнил, что в 2023-2024 годах предприятие получило субсидии на расширение производственных мощностей в рамках государственной программы развития ОПК.
"Сегодня проанализируем, насколько эффективно используются эти ресурсы, как в целом развивается предприятие, какие планы на перспективу. Посмотрим также, как продвигается выполнение приоритетных государственных контрактов, есть ли здесь какие-то сложности, нужна ли какая-то дополнительная поддержка предприятию со стороны правительства Российской Федерации", - добавил президент.
Он еще раз поздравил коллектив предприятия "Радар ммс" с присвоением ему ордена Александра Невского.
"Эта высокая государственная награда абсолютно заслужена. В стенах вашего предприятия трудятся опытные, квалифицированные специалисты, которые достойно решают поставленные задачи, честно, самоотверженно работают на благо России", - сказал Путин.
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Санкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинНПП "Радар ммс"Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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