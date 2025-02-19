https://ria.ru/20250219/putin-2000395425.html

Путин предложил обсудить развитие предприятия "Радар ммс"

Путин предложил обсудить развитие предприятия "Радар ммс" - РИА Новости, 19.02.2025

Путин предложил обсудить развитие предприятия "Радар ммс"

Президент России Владимир Путин предложил на совещании в Санкт-Петербурге обсудить планы развития научно-производственного предприятия "Радар ммс", работу по... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T20:06:00+03:00

2025-02-19T20:06:00+03:00

2025-02-19T20:06:00+03:00

санкт-петербург

россия

владимир путин

нпп "радар ммс"

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил на совещании в Санкт-Петербурге обсудить планы развития научно-производственного предприятия "Радар ммс", работу по расширению производственных мощностей и выполнение приоритетных государственных контрактов. Путин в среду в Петербурге посетил НПП "Радар ммс", которое является одним из отечественных лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения. Президент провел отдельное совещание по вопросу развития этого предприятия. "Безусловным приоритетом вашей работы остается и выполнение заданий гособоронзаказа", - сказал Путин в ходе совещания. Он напомнил, что в 2023-2024 годах предприятие получило субсидии на расширение производственных мощностей в рамках государственной программы развития ОПК. "Сегодня проанализируем, насколько эффективно используются эти ресурсы, как в целом развивается предприятие, какие планы на перспективу. Посмотрим также, как продвигается выполнение приоритетных государственных контрактов, есть ли здесь какие-то сложности, нужна ли какая-то дополнительная поддержка предприятию со стороны правительства Российской Федерации", - добавил президент. Он еще раз поздравил коллектив предприятия "Радар ммс" с присвоением ему ордена Александра Невского. "Эта высокая государственная награда абсолютно заслужена. В стенах вашего предприятия трудятся опытные, квалифицированные специалисты, которые достойно решают поставленные задачи, честно, самоотверженно работают на благо России", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250219/putin-2000370538.html

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санкт-петербург, россия, владимир путин, нпп "радар ммс", оборонно-промышленный комплекс россии (опк)