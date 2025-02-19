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Путин наградил коллектив предприятия "Радар ммс" орденом - РИА Новости, 19.02.2025
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18:01 19.02.2025 (обновлено: 18:29 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/putin-2000369676.html
Путин наградил коллектив предприятия "Радар ммс" орденом
Путин наградил коллектив предприятия "Радар ммс" орденом - РИА Новости, 19.02.2025
Путин наградил коллектив предприятия "Радар ммс" орденом
Президент России Владимир Путин вручил коллективу предприятия "Радар ммс" орден Александра Невского. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:01:00+03:00
2025-02-19T18:29:00+03:00
россия
санкт-петербург
владимир путин
экономика
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил коллективу предприятия "Радар ммс" орден Александра Невского. Компания занимается беспилотными авиационными и морскими системами, являясь одним из отечественных лидеров в области радиоэлектроники. В среду глава государства посетил научно-производственное предприятие в Санкт-Петербурге, увидел разные этапы производства.
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россия
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60
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Вручение коллективу "Радар ммс" ордена Александра Невского
Вручение коллективу "Радар ммс" ордена Александра Невского
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россия, санкт-петербург, владимир путин, экономика, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Экономика, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Путин наградил коллектив предприятия "Радар ммс" орденом

Путин вручил коллективу предприятия "Радар ммс" орден Александра Невского

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил коллективу предприятия "Радар ммс" орден Александра Невского.
Компания занимается беспилотными авиационными и морскими системами, являясь одним из отечественных лидеров в области радиоэлектроники. В среду глава государства посетил научно-производственное предприятие в Санкт-Петербурге, увидел разные этапы производства.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинЭкономикаОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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