https://ria.ru/20250219/putin-2000369676.html

Путин наградил коллектив предприятия "Радар ммс" орденом

Путин наградил коллектив предприятия "Радар ммс" орденом - РИА Новости, 19.02.2025

Путин наградил коллектив предприятия "Радар ммс" орденом

Президент России Владимир Путин вручил коллективу предприятия "Радар ммс" орден Александра Невского. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:01:00+03:00

2025-02-19T18:01:00+03:00

2025-02-19T18:29:00+03:00

россия

санкт-петербург

владимир путин

экономика

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил коллективу предприятия "Радар ммс" орден Александра Невского. Компания занимается беспилотными авиационными и морскими системами, являясь одним из отечественных лидеров в области радиоэлектроники. В среду глава государства посетил научно-производственное предприятие в Санкт-Петербурге, увидел разные этапы производства.

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Вручение коллективу "Радар ммс" ордена Александра Невского Вручение коллективу "Радар ммс" ордена Александра Невского 2025-02-19T18:01 true PT1M38S

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россия, санкт-петербург, владимир путин, экономика, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)