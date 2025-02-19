https://ria.ru/20250219/putin-2000348601.html
Посредники в диалоге между Россией и США не нужны, заявил Путин
Посредники в диалоге между Россией и США не нужны, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2025
Посредники в диалоге между Россией и США не нужны, заявил Путин
Посредники в диалоге между Россией и США не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:08:00+03:00
2025-02-19T17:08:00+03:00
2025-02-19T17:10:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Посредники в диалоге между Россией и США не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин."Кто-то хочет быть посредником между Россией и США - но, наверно, это избыточные требования", - сказал глава государства журналистам.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000156677.html
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россия, сша, юрий ушаков, владимир путин
Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Посредники в диалоге между Россией и США не нужны, заявил Путин
Путин: посредники в диалоге между Россией и США не нужны
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Посредники в диалоге между Россией и США не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кто-то хочет быть посредником между Россией и США - но, наверно, это избыточные требования", - сказал глава государства журналистам.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.