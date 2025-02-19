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Путин рассказал о переговорах с США - РИА Новости, 19.02.2025
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17:05 19.02.2025 (обновлено: 17:06 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/putin-2000346246.html
Путин рассказал о переговорах с США
Путин рассказал о переговорах с США - РИА Новости, 19.02.2025
Путин рассказал о переговорах с США
Российская делегация рассказала, что на переговорах в Эр-Рияде от США были те, кто открыт к совместной работе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:05:00+03:00
2025-02-19T17:06:00+03:00
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украина
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владимир путин
юрий ушаков
дональд трамп
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российская делегация рассказала, что на переговорах в Эр-Рияде от США были те, кто открыт к совместной работе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Как мне сказали наши участники, с американской стороны были совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом, во всяком случае, в двухсторонних контактах этого ничего не было, но настроенные на совместную работу, открытые для совместной работы", - сказал Путин журналистам в эфире телеканала "Россия 24". Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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россия, украина, сша, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Путин рассказал о переговорах с США

Путин: на переговорах в Эр-Рияде от США были те, кто открыт к совместной работе

© Фото : МИД РоссииРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : МИД России
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российская делегация рассказала, что на переговорах в Эр-Рияде от США были те, кто открыт к совместной работе, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Как мне сказали наши участники, с американской стороны были совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом, во всяком случае, в двухсторонних контактах этого ничего не было, но настроенные на совместную работу, открытые для совместной работы", - сказал Путин журналистам в эфире телеканала "Россия 24".
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, США - помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинЮрий УшаковДональд ТрампПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
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