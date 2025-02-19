https://ria.ru/20250219/putin-2000343352.html

Путин рассказал о соглашении с США по работе диппредставительств

Путин рассказал о соглашении с США по работе диппредставительств - РИА Новости, 19.02.2025

Путин рассказал о соглашении с США по работе диппредставительств

РФ и США в Эр-Рияде договорились, что работа диппредставительств будет возобновлена в нормальном режиме, заявил журналистам президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:57:00+03:00

2025-02-19T16:57:00+03:00

2025-02-19T17:01:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

владимир путин

россия

сша

саудовская аравия

дональд трамп

сергей лавров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. РФ и США в Эр-Рияде договорились, что работа диппредставительств будет возобновлена в нормальном режиме, заявил журналистам президент России Владимир Путин."Первое, о чем бы хотел сказать, это о том, что мы договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств", - сказал Путин, отвечая на вопрос о переговорах с США в Эр-Рияде.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250219/peskov-2000245860.html

https://ria.ru/20250218/sanktsii-2000159505.html

россия

сша

саудовская аравия

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, владимир путин, россия, сша, саудовская аравия, дональд трамп, сергей лавров