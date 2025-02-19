Путин поблагодарил саудовские власти за площадку для встречи с США
Путин поблагодарил саудовские власти за организацию площадки для встречи с США
© Фото : МИД РоссииРоссийская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде
© Фото : МИД России
Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил власти Саудовской Аравии за организацию площадки для встречи делегаций США и РФ и создание доброжелательной обстановки.
"Хочу от души поблагодарить руководство Саудовской Аравии, короля Саудовской Аравии, наследного принца за то, что они не только любезно предоставили площадку Эр-Рияда для проведения встречи между Россией и США на высоком уровне, но и создали очень доброжелательную обстановку", - сказал Путин журналистам.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.