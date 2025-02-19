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Путин рассказал о цели переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025
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16:48 19.02.2025 (обновлено: 17:03 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/putin-2000339162.html
Путин рассказал о цели переговоров в Эр-Рияде
Путин рассказал о цели переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025
Путин рассказал о цели переговоров в Эр-Рияде
Целью и предметом разговора на встрече в Эр-Рияде было восстановление доверия между РФ и США, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:48:00+03:00
2025-02-19T17:03:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сша
россия
владимир путин
сергей лавров
ближний восток
в мире
юрий ушаков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Целью и предметом разговора на встрече в Эр-Рияде было восстановление доверия между РФ и США, заявил президент РФ Владимир Путин."Целью и предметом наших переговоров в Эр-Рияде было восстановление российско-американских отношений... Самое главное здесь в решении всех очень острых вопросов, включая украинское урегулирование - то, что без повышения уровня доверия между Россией и США решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, просто невозможно. Целью этой встречи было повышение доверия между Россией и США", - сказал глава государства журналистам.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000344694.html
сша
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сша, россия, владимир путин, сергей лавров, ближний восток, в мире, юрий ушаков
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, США, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Ближний Восток, В мире, Юрий Ушаков
Путин рассказал о цели переговоров в Эр-Рияде

Путин: целью и предметом разговора в Эр-Рияде было восстановление доверия с США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Целью и предметом разговора на встрече в Эр-Рияде было восстановление доверия между РФ и США, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Целью и предметом наших переговоров в Эр-Рияде было восстановление российско-американских отношений... Самое главное здесь в решении всех очень острых вопросов, включая украинское урегулирование - то, что без повышения уровня доверия между Россией и США решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, просто невозможно. Целью этой встречи было повышение доверия между Россией и США", - сказал глава государства журналистам.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Путин: команды России и США подготовятся для выхода на приемлемые решения
Вчера, 17:00
 
Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСШАРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровБлижний ВостокВ миреЮрий Ушаков
 
 
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