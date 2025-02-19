https://ria.ru/20250219/putin-2000339162.html

Путин рассказал о цели переговоров в Эр-Рияде

Путин рассказал о цели переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025

Путин рассказал о цели переговоров в Эр-Рияде

Целью и предметом разговора на встрече в Эр-Рияде было восстановление доверия между РФ и США, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:48:00+03:00

2025-02-19T16:48:00+03:00

2025-02-19T17:03:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

сша

россия

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сергей лавров

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юрий ушаков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Целью и предметом разговора на встрече в Эр-Рияде было восстановление доверия между РФ и США, заявил президент РФ Владимир Путин."Целью и предметом наших переговоров в Эр-Рияде было восстановление российско-американских отношений... Самое главное здесь в решении всех очень острых вопросов, включая украинское урегулирование - то, что без повышения уровня доверия между Россией и США решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, просто невозможно. Целью этой встречи было повышение доверия между Россией и США", - сказал глава государства журналистам.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000344694.html

сша

россия

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сша, россия, владимир путин, сергей лавров, ближний восток, в мире, юрий ушаков