https://ria.ru/20250219/putin-2000338450.html

Путин рассказал о направлениях по совместной работе с США

Путин рассказал о направлениях по совместной работе с США - РИА Новости, 19.02.2025

Путин рассказал о направлениях по совместной работе с США

Россия и США работают по вопросам экономики, энергетики, космосу и другим направлениям, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:46:00+03:00

2025-02-19T16:46:00+03:00

2025-02-19T17:00:00+03:00

сша

россия

владимир путин

дональд трамп

сергей лавров

саудовская аравия

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Россия и США работают по вопросам экономики, энергетики, космосу и другим направлениям, сообщил президент РФ Владимир Путин."У нас (РФ и США - ред.) есть и другие вопросы, и экономика, и наша совместная работа на мировых энергетических рынках, космос, конечно... Все это было предметом обсуждения, рассмотрения на встрече в Эр-Рияде", - сказал российский лидер журналистам.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250219/peskov-2000245860.html

https://ria.ru/20250219/rubio-2000190300.html

сша

россия

саудовская аравия

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сша, россия, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, саудовская аравия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде