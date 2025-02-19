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Путин рассказал о направлениях по совместной работе с США - РИА Новости, 19.02.2025
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16:46 19.02.2025 (обновлено: 17:00 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/putin-2000338450.html
Путин рассказал о направлениях по совместной работе с США
Путин рассказал о направлениях по совместной работе с США - РИА Новости, 19.02.2025
Путин рассказал о направлениях по совместной работе с США
Россия и США работают по вопросам экономики, энергетики, космосу и другим направлениям, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:46:00+03:00
2025-02-19T17:00:00+03:00
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
саудовская аравия
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Россия и США работают по вопросам экономики, энергетики, космосу и другим направлениям, сообщил президент РФ Владимир Путин."У нас (РФ и США - ред.) есть и другие вопросы, и экономика, и наша совместная работа на мировых энергетических рынках, космос, конечно... Все это было предметом обсуждения, рассмотрения на встрече в Эр-Рияде", - сказал российский лидер журналистам.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250219/peskov-2000245860.html
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сша, россия, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, саудовская аравия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Саудовская Аравия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Путин рассказал о направлениях по совместной работе с США

Путин: РФ и США работают по вопросам экономики, космосу и другим направлениям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Россия и США работают по вопросам экономики, энергетики, космосу и другим направлениям, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"У нас (РФ и США - ред.) есть и другие вопросы, и экономика, и наша совместная работа на мировых энергетических рынках, космос, конечно... Все это было предметом обсуждения, рассмотрения на встрече в Эр-Рияде", - сказал российский лидер журналистам.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Песков охарактеризовал состояние отношений России и США как плачевное
Вчера, 11:42
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Госсекретарь США Марко Рубио после российско-американских переговоров в Эр-Рияде. 18 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
СМИ: Рубио заявил, что США сохранят санкции против России
Вчера, 02:25
 
СШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровСаудовская АравияПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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