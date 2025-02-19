https://ria.ru/20250219/putin-2000336878.html

Путин оценил результаты переговоров в Эр-Рияде

Путин оценил результаты переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025

Путин оценил результаты переговоров в Эр-Рияде

Президент России Владимир Путин заявил, что оценивает положительно результаты переговоров в Эр-Рияде. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:42:00+03:00

2025-02-19T16:42:00+03:00

2025-02-19T16:59:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

владимир путин

сергей лавров

юрий ушаков

ближний восток

сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что оценивает положительно результаты переговоров в Эр-Рияде."Оценка положительная", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о переговорах с США в Эр-Рияде.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250219/putin-2000342061.html

ближний восток

сша

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