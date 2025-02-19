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Путин оценил результаты переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025
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16:42 19.02.2025 (обновлено: 16:59 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/putin-2000336878.html
Путин оценил результаты переговоров в Эр-Рияде
Путин оценил результаты переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 19.02.2025
Путин оценил результаты переговоров в Эр-Рияде
Президент России Владимир Путин заявил, что оценивает положительно результаты переговоров в Эр-Рияде. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:42:00+03:00
2025-02-19T16:59:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
владимир путин
сергей лавров
юрий ушаков
ближний восток
сша
россия
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что оценивает положительно результаты переговоров в Эр-Рияде."Оценка положительная", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о переговорах с США в Эр-Рияде.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250219/putin-2000342061.html
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, владимир путин, сергей лавров, юрий ушаков, ближний восток, сша, россия, в мире, российский фонд прямых инвестиций
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Владимир Путин, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Ближний Восток, США, Россия, В мире, Российский фонд прямых инвестиций
Путин оценил результаты переговоров в Эр-Рияде

Путин положительно оценил переговоры в Эр-Рияде

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что оценивает положительно результаты переговоров в Эр-Рияде.
"Оценка положительная", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о переговорах с США в Эр-Рияде.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Российская делегация прибыла на место проведения встречи с американской делегацией в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Путин поблагодарил саудовские власти за площадку для встречи с США
Вчера, 16:54
 
Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВладимир ПутинСергей ЛавровЮрий УшаковБлижний ВостокСШАРоссияВ миреРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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