https://ria.ru/20250219/putin-2000335168.html
Путин посетил научно-производственное предприятие "Радар ммс"
Путин посетил научно-производственное предприятие "Радар ммс" - РИА Новости, 19.02.2025
Путин посетил научно-производственное предприятие "Радар ммс"
Президент России Владимир Путин посетил в Санкт-Петербурге научно-производственное предприятие "Радар ммс" - это один из отечественных лидеров в области... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:38:00+03:00
2025-02-19T16:38:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил в Санкт-Петербурге научно-производственное предприятие "Радар ммс" - это один из отечественных лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения. На месте также присутствуют первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента РФ Алексей Дюмин. Предприятие занимается беспилотными авиасистемами, а также комплексами морского базирования, гидрометеообеспечением, микроэлектроникой и другим оборудованием. Компания трижды (в 2010, 2015 и 2019 годах) удостоена благодарности президента РФ за "большой вклад в развитие радиоэлектронной промышленности и достигнутые трудовые успехи". В 2022 году коллектив награжден почетным знаком "За успехи в труде". У "Радар ммс" налажен полный цикл научно-производственной деятельности: это исследования, разработка, производство, испытание, сбыт, сопровождение в эксплуатации. Предприятие располагает собственной базой с комплексом моделирования и испытаний. Действует несколько научных и инженерных школ.
https://ria.ru/20250128/putin-1996010811.html
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Путин на предприятии "Радар ммс" в Санкт-Петербурге
Путин на предприятии "Радар ммс" в Санкт-Петербурге
2025-02-19T16:38
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россия, санкт-петербург, владимир путин, денис мантуров, алексей дюмин, технологии
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Денис Мантуров, Алексей Дюмин, Технологии
Путин посетил научно-производственное предприятие "Радар ммс"
Путин посетил в Петербурге научно-производственное предприятие "Радар ммс"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил в Санкт-Петербурге научно-производственное предприятие "Радар ммс" - это один из отечественных лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения.
На месте также присутствуют первый вице-премьер Денис Мантуров
и помощник президента РФ Алексей Дюмин
.
Предприятие занимается беспилотными авиасистемами, а также комплексами морского базирования, гидрометеообеспечением, микроэлектроникой и другим оборудованием.
Компания трижды (в 2010, 2015 и 2019 годах) удостоена благодарности президента РФ за "большой вклад в развитие радиоэлектронной промышленности и достигнутые трудовые успехи". В 2022 году коллектив награжден почетным знаком "За успехи в труде".
У "Радар ммс" налажен полный цикл научно-производственной деятельности: это исследования, разработка, производство, испытание, сбыт, сопровождение в эксплуатации. Предприятие располагает собственной базой с комплексом моделирования и испытаний. Действует несколько научных и инженерных школ.