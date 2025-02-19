https://ria.ru/20250219/putin-2000243905.html
Кремль объяснил, как Путин будет назначать переговорщика от России
Кремль объяснил, как Путин будет назначать переговорщика от России - РИА Новости, 19.02.2025
Кремль объяснил, как Путин будет назначать переговорщика от России
Президент России Владимир Путин назначит переговорщика от РФ по Украине в зависимости от того, кого назначат США, заявил журналистам пресс-секретарь российского РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:35:00+03:00
2025-02-19T11:35:00+03:00
2025-02-19T11:45:00+03:00
россия
российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
дмитрий песков
сша
юрий ушаков
украина
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_535cbf10ea44105d1efe026e19e64380.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначит переговорщика от РФ по Украине в зависимости от того, кого назначат США, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сначала американская сторона сообщит нам, кто будет главным переговорщиком по украинским делам с нами. После того, как американская сторона даст, даст своего человека. В зависимости от того, кто это будет, наш президент примет решение о нашем представителе, который будет его визави", - сказал Песков, отвечая на вопрос о назначении спецпредставителя от России по украинским переговорам.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250219/rubio-2000190300.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_bb7dbecc60e29f81c902b0604ded3225.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, дмитрий песков, сша, юрий ушаков, украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, Российский фонд прямых инвестиций, Владимир Путин, Дмитрий Песков, США, Юрий Ушаков, Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Кремль объяснил, как Путин будет назначать переговорщика от России
Песков: Путин назначит переговорщика от РФ в зависимости от назначения США