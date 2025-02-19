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Кремль объяснил, как Путин будет назначать переговорщика от России - РИА Новости, 19.02.2025
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11:35 19.02.2025 (обновлено: 11:45 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/putin-2000243905.html
Кремль объяснил, как Путин будет назначать переговорщика от России
Кремль объяснил, как Путин будет назначать переговорщика от России - РИА Новости, 19.02.2025
Кремль объяснил, как Путин будет назначать переговорщика от России
Президент России Владимир Путин назначит переговорщика от РФ по Украине в зависимости от того, кого назначат США, заявил журналистам пресс-секретарь российского РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:35:00+03:00
2025-02-19T11:45:00+03:00
россия
российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
дмитрий песков
сша
юрий ушаков
украина
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначит переговорщика от РФ по Украине в зависимости от того, кого назначат США, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сначала американская сторона сообщит нам, кто будет главным переговорщиком по украинским делам с нами. После того, как американская сторона даст, даст своего человека. В зависимости от того, кто это будет, наш президент примет решение о нашем представителе, который будет его визави", - сказал Песков, отвечая на вопрос о назначении спецпредставителя от России по украинским переговорам.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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Россия, Российский фонд прямых инвестиций, Владимир Путин, Дмитрий Песков, США, Юрий Ушаков, Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Кремль объяснил, как Путин будет назначать переговорщика от России

Песков: Путин назначит переговорщика от РФ в зависимости от назначения США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначит переговорщика от РФ по Украине в зависимости от того, кого назначат США, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сначала американская сторона сообщит нам, кто будет главным переговорщиком по украинским делам с нами. После того, как американская сторона даст, даст своего человека. В зависимости от того, кто это будет, наш президент примет решение о нашем представителе, который будет его визави", - сказал Песков, отвечая на вопрос о назначении спецпредставителя от России по украинским переговорам.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Госсекретарь США Марко Рубио после российско-американских переговоров в Эр-Рияде. 18 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
СМИ: Рубио заявил, что США сохранят санкции против России
02:25
 
РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинДмитрий ПесковСШАЮрий УшаковУкраинаПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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