https://ria.ru/20250219/putin-2000243905.html

Кремль объяснил, как Путин будет назначать переговорщика от России

Кремль объяснил, как Путин будет назначать переговорщика от России - РИА Новости, 19.02.2025

Кремль объяснил, как Путин будет назначать переговорщика от России

Президент России Владимир Путин назначит переговорщика от РФ по Украине в зависимости от того, кого назначат США, заявил журналистам пресс-секретарь российского РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:35:00+03:00

2025-02-19T11:35:00+03:00

2025-02-19T11:45:00+03:00

россия

российский фонд прямых инвестиций

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дмитрий песков

сша

юрий ушаков

украина

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначит переговорщика от РФ по Украине в зависимости от того, кого назначат США, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сначала американская сторона сообщит нам, кто будет главным переговорщиком по украинским делам с нами. После того, как американская сторона даст, даст своего человека. В зависимости от того, кто это будет, наш президент примет решение о нашем представителе, который будет его визави", - сказал Песков, отвечая на вопрос о назначении спецпредставителя от России по украинским переговорам.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

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