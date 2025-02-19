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"Чудо-воин": Пушков жестко высмеял планы Макрона - РИА Новости, 19.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:54 19.02.2025 (обновлено: 10:29 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/pushkov-2000199398.html
"Чудо-воин": Пушков жестко высмеял планы Макрона
"Чудо-воин": Пушков жестко высмеял планы Макрона - РИА Новости, 19.02.2025
"Чудо-воин": Пушков жестко высмеял планы Макрона
Европейские страны не отправят войска на Украину, несмотря на смелые заявления своих лидеров о готовности и полной решимости это сделать, такое мнение высказал... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T05:54:00+03:00
2025-02-19T10:29:00+03:00
в мире
украина
франция
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эммануэль макрон
алексей пушков
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Европейские страны не отправят войска на Украину, несмотря на смелые заявления своих лидеров о готовности и полной решимости это сделать, такое мнение высказал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.По его словам, даже премьер-министр Британии Кир Стармер, уверенно заявлявший о планах отправить военных, не пойдет на этот шаг раньше Франции."Предлог такой: Британия — только вместе с Францией. А Франция не готова &lt;…&gt;. Теперь чудо-воин Макрон хочет вместо этого вести переговоры с Путиным. А войска посылать уже не готов. А кто готов-то? Да никто", — написал он.Коалиция, в которую европейские страны объединялись, чтобы выразить готовность отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности, полностью себя дискредитировала, считает сенатор."Коалиция "способных и желающих" сейчас больше похожа на коалицию "неспособных и нежелающих", — резюмировал парламентарий.В понедельник в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона прошел неформальный саммит европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка западных военных на Украину. Как отметили эксперты, консенсус по этому вопросу, вероятно, не был достигнут.Во вторник после переговоров между Россией и США в Эр-Рияде Макрон заявил, что готов провести телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным в подходящий момент.
https://ria.ru/20250217/ukraina-1999744010.html
https://ria.ru/20250216/berbok-1999636891.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, алексей пушков, владимир путин, совет федерации рф
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
"Чудо-воин": Пушков жестко высмеял планы Макрона

Пушков раскритиковал планы Европы отправить войска на Украину

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Европейские страны не отправят войска на Украину, несмотря на смелые заявления своих лидеров о готовности и полной решимости это сделать, такое мнение высказал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
По его словам, даже премьер-министр Британии Кир Стармер, уверенно заявлявший о планах отправить военных, не пойдет на этот шаг раньше Франции.
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"Предлог такой: Британия — только вместе с Францией. А Франция не готова <…>. Теперь чудо-воин Макрон хочет вместо этого вести переговоры с Путиным. А войска посылать уже не готов. А кто готов-то? Да никто", — написал он.
Коалиция, в которую европейские страны объединялись, чтобы выразить готовность отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности, полностью себя дискредитировала, считает сенатор.
"Коалиция "способных и желающих" сейчас больше похожа на коалицию "неспособных и нежелающих", — резюмировал парламентарий.
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Во вторник после переговоров между Россией и США в Эр-Рияде Макрон заявил, что готов провести телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным в подходящий момент.
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