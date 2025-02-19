https://ria.ru/20250219/pushkov-2000199398.html

"Чудо-воин": Пушков жестко высмеял планы Макрона

"Чудо-воин": Пушков жестко высмеял планы Макрона - РИА Новости, 19.02.2025

"Чудо-воин": Пушков жестко высмеял планы Макрона

Европейские страны не отправят войска на Украину, несмотря на смелые заявления своих лидеров о готовности и полной решимости это сделать, такое мнение высказал... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T05:54:00+03:00

2025-02-19T05:54:00+03:00

2025-02-19T10:29:00+03:00

в мире

украина

франция

россия

эммануэль макрон

алексей пушков

специальная военная операция на украине

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974798905_0:113:3154:1887_1920x0_80_0_0_0f2b2ace6f0cc0f0615bc5747b081896.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Европейские страны не отправят войска на Украину, несмотря на смелые заявления своих лидеров о готовности и полной решимости это сделать, такое мнение высказал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.По его словам, даже премьер-министр Британии Кир Стармер, уверенно заявлявший о планах отправить военных, не пойдет на этот шаг раньше Франции."Предлог такой: Британия — только вместе с Францией. А Франция не готова <…>. Теперь чудо-воин Макрон хочет вместо этого вести переговоры с Путиным. А войска посылать уже не готов. А кто готов-то? Да никто", — написал он.Коалиция, в которую европейские страны объединялись, чтобы выразить готовность отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности, полностью себя дискредитировала, считает сенатор."Коалиция "способных и желающих" сейчас больше похожа на коалицию "неспособных и нежелающих", — резюмировал парламентарий.В понедельник в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона прошел неформальный саммит европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка западных военных на Украину. Как отметили эксперты, консенсус по этому вопросу, вероятно, не был достигнут.Во вторник после переговоров между Россией и США в Эр-Рияде Макрон заявил, что готов провести телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным в подходящий момент.

https://ria.ru/20250217/ukraina-1999744010.html

https://ria.ru/20250216/berbok-1999636891.html

https://ria.ru/20250218/makron-2000136221.html

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, алексей пушков, владимир путин, совет федерации рф