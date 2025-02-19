"Чудо-воин": Пушков жестко высмеял планы Макрона
Пушков раскритиковал планы Европы отправить войска на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Европейские страны не отправят войска на Украину, несмотря на смелые заявления своих лидеров о готовности и полной решимости это сделать, такое мнение высказал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
По его словам, даже премьер-министр Британии Кир Стармер, уверенно заявлявший о планах отправить военных, не пойдет на этот шаг раньше Франции.
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"Предлог такой: Британия — только вместе с Францией. А Франция не готова <…>. Теперь чудо-воин Макрон хочет вместо этого вести переговоры с Путиным. А войска посылать уже не готов. А кто готов-то? Да никто", — написал он.
Коалиция, в которую европейские страны объединялись, чтобы выразить готовность отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности, полностью себя дискредитировала, считает сенатор.
"Коалиция "способных и желающих" сейчас больше похожа на коалицию "неспособных и нежелающих", — резюмировал парламентарий.
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В понедельник в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона прошел неформальный саммит европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров России и США. Одним из ключевых вопросов стала возможная отправка западных военных на Украину. Как отметили эксперты, консенсус по этому вопросу, вероятно, не был достигнут.
Во вторник после переговоров между Россией и США в Эр-Рияде Макрон заявил, что готов провести телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным в подходящий момент.
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