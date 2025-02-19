https://ria.ru/20250219/prilepin-2000337172.html
Путин наградил благодарностью Прилепина
Путин наградил благодарностью Прилепина - РИА Новости, 19.02.2025
Путин наградил благодарностью Прилепина
Писателя и участника специальной военной операции Захара Прилепина наградили благодарностью президента России, сообщила РИА Новости пресс-служба Прилепина. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:43:00+03:00
2025-02-19T16:43:00+03:00
2025-02-19T16:43:00+03:00
общество
россия
захар прилепин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870142890_0:128:3076:1858_1920x0_80_0_0_ec83604cb437910149013ce195ddd77d.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Писателя и участника специальной военной операции Захара Прилепина наградили благодарностью президента России, сообщила РИА Новости пресс-служба Прилепина. Награждение прошло в Кремле в среду. Награду вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кроме того, во вторник глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов вручил Прилепину медаль "За воинскую доблесть", которая была присуждена ему в конце 2022 года за службу в зоне СВО на Луганском направлении. Награда почти три года ждала возвращения Прилепина с фронта и его выздоровления после ранения. "Благодарность президента России и награда, полученная мной, - все это я воспринимаю, как высокую оценку работы всей нашей боевой команды. Оценку работы созданного нами в составе Росгвардии полка особого назначения "Оплот", работы созданного нами в составе бригады "Пятнашка" подразделения "Родня", работы созданного нами в Нижегородской области совместного с губернатором Глебом Никитиным лагеря военной подготовки "Сталь", - приводятся слова Прилепина.
https://ria.ru/20250211/putin-1998589880.html
https://ria.ru/20250211/efremov-1998588419.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870142890_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_13b4778fe3aefb27c90b5cc2539575cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, захар прилепин, владимир путин
Общество, Россия, Захар Прилепин, Владимир Путин
Путин наградил благодарностью Прилепина
Путин наградил благодарностью писателя и участника СВО Прилепина