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Путин наградил благодарностью Прилепина - РИА Новости, 19.02.2025
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16:43 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/prilepin-2000337172.html
Путин наградил благодарностью Прилепина
Путин наградил благодарностью Прилепина - РИА Новости, 19.02.2025
Путин наградил благодарностью Прилепина
Писателя и участника специальной военной операции Захара Прилепина наградили благодарностью президента России, сообщила РИА Новости пресс-служба Прилепина. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:43:00+03:00
2025-02-19T16:43:00+03:00
общество
россия
захар прилепин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Писателя и участника специальной военной операции Захара Прилепина наградили благодарностью президента России, сообщила РИА Новости пресс-служба Прилепина. Награждение прошло в Кремле в среду. Награду вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кроме того, во вторник глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов вручил Прилепину медаль "За воинскую доблесть", которая была присуждена ему в конце 2022 года за службу в зоне СВО на Луганском направлении. Награда почти три года ждала возвращения Прилепина с фронта и его выздоровления после ранения. "Благодарность президента России и награда, полученная мной, - все это я воспринимаю, как высокую оценку работы всей нашей боевой команды. Оценку работы созданного нами в составе Росгвардии полка особого назначения "Оплот", работы созданного нами в составе бригады "Пятнашка" подразделения "Родня", работы созданного нами в Нижегородской области совместного с губернатором Глебом Никитиным лагеря военной подготовки "Сталь", - приводятся слова Прилепина.
https://ria.ru/20250211/putin-1998589880.html
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общество, россия, захар прилепин, владимир путин
Общество, Россия, Захар Прилепин, Владимир Путин
Путин наградил благодарностью Прилепина

Путин наградил благодарностью писателя и участника СВО Прилепина

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Писателя и участника специальной военной операции Захара Прилепина наградили благодарностью президента России, сообщила РИА Новости пресс-служба Прилепина.
Награждение прошло в Кремле в среду. Награду вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
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Кроме того, во вторник глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов вручил Прилепину медаль "За воинскую доблесть", которая была присуждена ему в конце 2022 года за службу в зоне СВО на Луганском направлении. Награда почти три года ждала возвращения Прилепина с фронта и его выздоровления после ранения.
"Благодарность президента России и награда, полученная мной, - все это я воспринимаю, как высокую оценку работы всей нашей боевой команды. Оценку работы созданного нами в составе Росгвардии полка особого назначения "Оплот", работы созданного нами в составе бригады "Пятнашка" подразделения "Родня", работы созданного нами в Нижегородской области совместного с губернатором Глебом Никитиным лагеря военной подготовки "Сталь", - приводятся слова Прилепина.
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