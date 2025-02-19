https://ria.ru/20250219/prilepin-2000337172.html

Путин наградил благодарностью Прилепина

Путин наградил благодарностью Прилепина - РИА Новости, 19.02.2025

Путин наградил благодарностью Прилепина

Писателя и участника специальной военной операции Захара Прилепина наградили благодарностью президента России, сообщила РИА Новости пресс-служба Прилепина. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:43:00+03:00

2025-02-19T16:43:00+03:00

2025-02-19T16:43:00+03:00

общество

россия

захар прилепин

владимир путин

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Писателя и участника специальной военной операции Захара Прилепина наградили благодарностью президента России, сообщила РИА Новости пресс-служба Прилепина. Награждение прошло в Кремле в среду. Награду вручил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кроме того, во вторник глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов вручил Прилепину медаль "За воинскую доблесть", которая была присуждена ему в конце 2022 года за службу в зоне СВО на Луганском направлении. Награда почти три года ждала возвращения Прилепина с фронта и его выздоровления после ранения. "Благодарность президента России и награда, полученная мной, - все это я воспринимаю, как высокую оценку работы всей нашей боевой команды. Оценку работы созданного нами в составе Росгвардии полка особого назначения "Оплот", работы созданного нами в составе бригады "Пятнашка" подразделения "Родня", работы созданного нами в Нижегородской области совместного с губернатором Глебом Никитиным лагеря военной подготовки "Сталь", - приводятся слова Прилепина.

https://ria.ru/20250211/putin-1998589880.html

https://ria.ru/20250211/efremov-1998588419.html

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общество, россия, захар прилепин, владимир путин