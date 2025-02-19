Защита обжаловала приговор экс-депутату Госдумы, осужденному за убийство
Защита обжаловала приговор экс-депутату Глущенко, осужденному за убийство
© Объединенная пресс-служба судов Санкт-ПетербургаМихаил Глущенко во время последнего слова в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. Кадр видео
Михаил Глущенко во время последнего слова в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Защита экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко, отбывающего срок за организацию убийства депутата и правозащитника Галины Старовойтовой, подала апелляцию на новый приговор, по которому он осужден на 18 лет за тройное убийство на Кипре, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В январе Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Глущенко к 18 годам лишения свободы в колонии строго режима за тройное убийство на Кипре, а с учетом предыдущего срока – к 24 годам. Глущенко обвинялся в организации убийства двух и более лиц, вину он отрицал. Ранее коллегия присяжных признала его виновным и не заслуживающим снисхождения.
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Адвокат Глущенко подал апелляционную жалобу на приговор.
"Регистрация жалобы (представления) в суде… 12 февраля 2025 года", - говорится в материалах суда.
Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.
В июне 2021 года Глущенко было предъявлено обвинение в убийстве бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой на Кипре в 2004 году. Глущенко был задержан в июне 2009 года в рамках расследования этого уголовного дела. Тогда его обвинили в вымогательстве у Шевченко денег и шантаже. По версии следствия, Глущенко благодаря своим криминальным связям обеспечивал безопасность братьев Вячеслава и Сергея Шевченко, в 1990-е годы ежемесячно он получал определенное вознаграждение - до 50 тысяч долларов. В 2002 году Глущенко покинул Россию, после чего Вячеслав Шевченко предупредил его о намерении прекратить выплаты. В ответ, согласно материалам дела, Глущенко стал угрожать и требовать единовременную выплату в 10 миллионов долларов.
Глущенко в 2015 году был приговорен Октябрьским районным судом к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 300 тысячам рублей за организацию посягательства на жизнь государственного деятеля по делу об убийстве Галины Старовойтовой.
Депутат и правозащитница Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. Обвинение Глущенко, бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва, было предъявлено в 2013 году. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал показания.
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