Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала приговор экс-депутату Госдумы, осужденному за убийство - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:49 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/prigovor-2000198796.html
Защита обжаловала приговор экс-депутату Госдумы, осужденному за убийство
Защита обжаловала приговор экс-депутату Госдумы, осужденному за убийство - РИА Новости, 19.02.2025
Защита обжаловала приговор экс-депутату Госдумы, осужденному за убийство
Защита экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко, отбывающего срок за организацию убийства депутата и правозащитника Галины Старовойтовой, подала апелляцию на новый РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T05:49:00+03:00
2025-02-19T05:49:00+03:00
происшествия
кипр
санкт-петербург
россия
михаил глущенко
галина старовойтова
госдума рф
главное разведывательное управление рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1995010053_60:0:2312:1267_1920x0_80_0_0_834d35a0279da94a58095e4fcb9033ce.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Защита экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко, отбывающего срок за организацию убийства депутата и правозащитника Галины Старовойтовой, подала апелляцию на новый приговор, по которому он осужден на 18 лет за тройное убийство на Кипре, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В январе Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Глущенко к 18 годам лишения свободы в колонии строго режима за тройное убийство на Кипре, а с учетом предыдущего срока – к 24 годам. Глущенко обвинялся в организации убийства двух и более лиц, вину он отрицал. Ранее коллегия присяжных признала его виновным и не заслуживающим снисхождения. Адвокат Глущенко подал апелляционную жалобу на приговор. "Регистрация жалобы (представления) в суде… 12 февраля 2025 года", - говорится в материалах суда. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена. В июне 2021 года Глущенко было предъявлено обвинение в убийстве бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой на Кипре в 2004 году. Глущенко был задержан в июне 2009 года в рамках расследования этого уголовного дела. Тогда его обвинили в вымогательстве у Шевченко денег и шантаже. По версии следствия, Глущенко благодаря своим криминальным связям обеспечивал безопасность братьев Вячеслава и Сергея Шевченко, в 1990-е годы ежемесячно он получал определенное вознаграждение - до 50 тысяч долларов. В 2002 году Глущенко покинул Россию, после чего Вячеслав Шевченко предупредил его о намерении прекратить выплаты. В ответ, согласно материалам дела, Глущенко стал угрожать и требовать единовременную выплату в 10 миллионов долларов. Глущенко в 2015 году был приговорен Октябрьским районным судом к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 300 тысячам рублей за организацию посягательства на жизнь государственного деятеля по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Депутат и правозащитница Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. Обвинение Глущенко, бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва, было предъявлено в 2013 году. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал показания.
https://ria.ru/20250212/prokuratura-1998895040.html
https://ria.ru/20250203/popkov-1996948134.html
https://ria.ru/20250211/soshalskiy-1998521757.html
кипр
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1995010053_341:0:2030:1267_1920x0_80_0_0_aabb7e03f9afe16f32fb536fdad4502e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кипр, санкт-петербург, россия, михаил глущенко, галина старовойтова, госдума рф, главное разведывательное управление рф
Происшествия, Кипр, Санкт-Петербург, Россия, Михаил Глущенко, Галина Старовойтова, Госдума РФ, Главное разведывательное управление РФ
Защита обжаловала приговор экс-депутату Госдумы, осужденному за убийство

Защита обжаловала приговор экс-депутату Глущенко, осужденному за убийство

© Объединенная пресс-служба судов Санкт-ПетербургаМихаил Глущенко во время последнего слова в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. Кадр видео
Михаил Глущенко во время последнего слова в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Михаил Глущенко во время последнего слова в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Защита экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко, отбывающего срок за организацию убийства депутата и правозащитника Галины Старовойтовой, подала апелляцию на новый приговор, по которому он осужден на 18 лет за тройное убийство на Кипре, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В январе Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Глущенко к 18 годам лишения свободы в колонии строго режима за тройное убийство на Кипре, а с учетом предыдущего срока – к 24 годам. Глущенко обвинялся в организации убийства двух и более лиц, вину он отрицал. Ранее коллегия присяжных признала его виновным и не заслуживающим снисхождения.
Василий Старков - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Прокуратура обжаловала приговор экс-главе свердловского минтранса
12 февраля, 16:16
Адвокат Глущенко подал апелляционную жалобу на приговор.
"Регистрация жалобы (представления) в суде… 12 февраля 2025 года", - говорится в материалах суда.
Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.
Михаил Попков - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Влечение к убийствам "ангарского маньяка" не влияет на его дееспособность
3 февраля, 06:17
В июне 2021 года Глущенко было предъявлено обвинение в убийстве бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой на Кипре в 2004 году. Глущенко был задержан в июне 2009 года в рамках расследования этого уголовного дела. Тогда его обвинили в вымогательстве у Шевченко денег и шантаже. По версии следствия, Глущенко благодаря своим криминальным связям обеспечивал безопасность братьев Вячеслава и Сергея Шевченко, в 1990-е годы ежемесячно он получал определенное вознаграждение - до 50 тысяч долларов. В 2002 году Глущенко покинул Россию, после чего Вячеслав Шевченко предупредил его о намерении прекратить выплаты. В ответ, согласно материалам дела, Глущенко стал угрожать и требовать единовременную выплату в 10 миллионов долларов.
Глущенко в 2015 году был приговорен Октябрьским районным судом к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 300 тысячам рублей за организацию посягательства на жизнь государственного деятеля по делу об убийстве Галины Старовойтовой.
Депутат и правозащитница Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Юрий Колчин, получивший 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. Обвинение Глущенко, бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва, было предъявлено в 2013 году. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал себя виновным и дал показания.
Владимир Сошальский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Приговор сыну актера Сошальского по делу о наркотиках обжаловали
11 февраля, 03:49
 
ПроисшествияКипрСанкт-ПетербургРоссияМихаил ГлущенкоГалина СтаровойтоваГосдума РФГлавное разведывательное управление РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала